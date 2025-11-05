El mural de Markina que aspira a ser elmejor del mundo en octubre Se trata del homenaje a la cesta punta realizado por la artista argentina de la diáspora vasca, Mikele Irazusta

El mural en homenaje a la cesta punta que luce en un bloque de viviendas de Markina.

Mirari Artime Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:06 Comenta Compartir

El arte urbano de Lea Artibai vuelve a atraer las miradas de todo el mundo. En esta ocasión, la comunidad 'Street Art Cities', una de las plataformas más grandes de arte callejero del planeta, ha elegido como candidato al mejor mural de octubre al que luce en Markina en homenaje a la cesta punta realizado por la creadora y arquitecta de la diáspora vasca, Mikele Irazusta.

Encargado por el Gobierno vasco con motivo de la celebración del Día de la Diáspora, para la artista originaria de la ciudad de Bahía Blanca, en Argentina, «es un homenaje a todos los jugadores de cesta punta de Markina, cuna de importantes pelotaris, de un deporte tradicional que ha llevado la cultura vasca a los frontones de todo el mundo».

Transmitir valores

Para el colorido mural de 15x9 metros, se ha basado en el diseño de una antigua fotografía «a partir de la que realicé un rediseño utilizando una técnica para escalar el dibujo y adaptarlo a este edificio de seis pisos», ha explicado.

A la hora de seleccionarlo entre sus candidaturas, la plataforma ha destacado tanto el homenaje que rinde a los pelotaris, como «el reflejo de la importancia del deporte como herramienta para transmitir valores a las nuevas generaciones».