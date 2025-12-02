El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen del edificio donde ha tenido lugar el incendio. Iratxe Astui

Muere un hombre de 73 años en el incendio de una vivienda en Bermeo

La Policía vasca recibió el aviso pasada la una y media de la tarde

G. C.

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:50

Comenta

Un hombre de 73 años ha fallecido en el incendio de una vivienda de Bermeo. Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, pasada la una y media de esta tarde, la Policía Local de Bermeo ha recibido el aviso de que se había producido el incendio en una vivienda de la localidad. Al lugar se han desplazado los servicios de emergencias y los bomberos se han encargado de su extinción.

Del interior del piso han sacado a un hombre inconsciente, de 73 años y nacionalidad española, que ha sido atendido por el personal sanitario, pero desgraciadamente ha fallecido en el lugar. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este trágico incidente.

