El Ministerio de Pesca premia el turismo marinero de las neskatilas y rederas de Bermeo

La redera Ana Rosa Ispizua explica en la cofradía de Bermeo las partes de una red a un grupo de turistas.

Martes, 14 de octubre 2025

La asociación Bermeoko neskatila eta saregin autonomoen elkartea, formada por las rederas y neskatilas de la localidad costera, ha sido reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el tercer premio a la Excelencia en la Innovación en la Actividad Pesquera o Acuícola. El reconocimiento responde a la labor desarrollada a través de la iniciativa 'Turismo marinero', que las mujeres del mar pusieron en marcha en mayo de 2019 con el propósito de diversificar su actividad ante la disminución del trabajo tradicional, derivada de la reducción del número de embarcaciones de bajura y la falta de relevo generacional.

El proyecto, que ofrece visitas guiadas a la antigua Cofradía de Pescadores de Bermeo, permite conocer de cerca el trabajo y la forma de vida de las bermeotarras que han ejercido ambas profesiones, «que muchas veces han pasado de generación en generación», señalan sus impulsoras. Durante las visitas, de aproximadamente una hora y media de duración, las neskatilas y rederas realizan una introducción a la historia pesquera local, además de un recorrido por la cancha de la cofradía, que muchas décadas atrás fue escenario del frenético trabajo que desarrollaban estas mujeres cuando los pesqueros arribaban a puerto.

«Explicamos el proceso de descarga del pescado desde su llegada al muelle hasta su venta, las partes de una red de pesca y cómo se reparan con distintos utensilios. También recreamos una subasta de venta de pescado y para terminar ofrecemos una degustación de conservas de pescado locales», resumen las participantes sobre su propuesta turística.

El galardón, dotado con 7.500 euros, les será entregado, mañana al mediodía, en un acto que tendrá lugar en la Real Fábrica de Tapices de Madrid y que estará presidido por el ministro Luis Planas y la secretaria general de Pesca, Isabel Artime.

«Un orgullo»

En representación de la asociación acudirán las rederas y neskatilas Mari Carmen Sañudo, María Ángeles Martín, Ana Rosa Ispizua y Josefina Suárez para las que el galardón supone «un orgullo» y un impulso para seguir mostrando a locales y visitantes su labor. «El trabajo que desempeñamos durante tantos años es parte de la identidad de nuestro pueblo», afirma Sañudo, que recuerda que al inicio del programa de visitas «ninguna imaginamos que esto pudiera interesar a tanta gente».

El acto en homenaje a la asociación Bermeoko neskatila eta saregin autonomoen Elkartea contará también con la presencia de Ixone Soroa, directora de Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco, y Ekaitz Urtiaga, gerente del grupo de acción local pesquero Itsas Garapen Elkartea, que junto con el Ayuntamiento de Bermeo impulsaron las visitas de turismo marinero.

