5,2 millones para modernizar los puertos deportivos de Lekeitio, Bermeo y Mundaka Las actuaciones tienen como objetivo reforzar su seguridad y operatividad e incorporar tecnologías eficientes

En el puerto de Lekeitio cuentan con un nuevo sistema de suministro de carburante.

Mirari Artime Martes, 21 de octubre 2025, 16:01

Las mejoras y modernización de las dársenas deportivas de la comarca que gestiona Euskadiko Kirol Portuak, (EKP), han absorbido en los últimos años una partida económica ligeramente superior a los 5,2 millones de euros.

«Las inversiones continuadas han permitido reforzar su seguridad y operatividad, incorporar tecnología más eficiente y sostenible, y mejorar los servicios que se ofrecen a los usuarios», ha señalado la directora del ente público del Gobierno vasco, Edurne Egaña.

El muelle de Lekeitio encabeza con 2,73 millones el capítulo de actuaciones con una reordenación integral de la lámina de agua, al que se ha sumado las reformas en el edificio de Capitanía, la reposición de la grúa de izado y la botadura. También destaca la puesta en marcha de una nueva unidad de suministro de combustible.

De esta manera, además de adecuar las instalaciones a la normativas en materia de almacenamiento y venta de combustible al por menor, se ha perseguido mejorar en el cuidado del medio ambiente. Hasta ahora, los vertidos iban al mar y en lo sucesivo se desviarán a la red de saneamiento. El muelle tampoco contaba con ningún sistema en su perímetro para la recogida de posibles fugas, requisito indispensable por ley.

Elantxobe

En Bermeo, EKP ha dedicado 2,4 millones de euros a una batería de obras que han incluido el soterramiento de la unidad de suministro de carburante, la adquisición de un pórtico elevador eléctrico recargable con energías renovables y la renovación de carros de varada.

Asimismo, se ha procedido a la reposición de pantalanes y torretas de suministro en Portu Zaharra, que se ha adjudicado hace varias semanas. Entre las obras más recientes figuran además la instalación de sistemas fotovoltaicos y torretas telecontroladas en Bermeo, la renovación de fondeaderos en Mundaka, así como en la villa marinera y los trabajos para reparar la grúa en Elantxobe.

«Por una parte, la sustitución de luminarias por tecnología LED y la incorporación de maquinaria eléctrica innovadora, como el pórtico elevador de Bermeo buscan reducir el impacto ambiental de las operaciones portuarias y avanzar hacia un modelo más eficiente y respetuoso con el entorno», han añadido las mismas fuentes.

Por otro lado, con la renovación de pantalanes, desde EKP persiguen optimizar los espacios disponibles y aumentar la capacidad de amarres para atender la demanda existente. En la actualidad, según los datos ofrecidos por el Gobierno vasco existen 4.000 plazas y más de 6.000 demandantes.