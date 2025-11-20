Markina triunfa en el Mundial de quesos Las piezas presentadas por Larruz y Baskaran en el concurso más prestigioso del sector consiguen un total de cinco medallas

Mirari Artime Markina Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:09

Las dos queserías de Markina han vuelto a colocarse entre las mejores del mundo. En la última edición del concurso más prestigioso del sector, los World Cheese Awards, que se acaba de celebrar por primera vez en Suiza, los productores Larruz y Baskaran han vuelto a casa con un total de cinco medallas; una de oro, dos de plata y otras tantas de bronce.

«En un mundo tan complicado como este, un premio de estas características siempre representa un importante respaldo y además permite visibilizar y darle prestigio a nuestro producto de cara al cliente», señalaron los pastores. Este año, según los expertos, ha sido uno de los certámenes más reñidos de la historia de los 'Oscar' del sector al concurrir 5.244 quesos procedentes de 46 países distintos, que han sido catados a ciegas por un jurado profesional. «Somos productores pequeños que siempre lo tenemos más difícil para hacer llegar nuestro trabajo al gran público y estas medallas facilitan el camino», reconocieron.

En el caso de la quesería Larruz, los Muniozguren presentaron tres piezas elaboradas con leche de cabra, del rebaño de 165 cabezas de raza alpina que pastan en el monte Santa Eufemia, a poco más de 700 metros de altitud. «Con el queso curado de tres meses y medio obtuvimos la medalla de oro, las dos de plata fueron para sendas piezas que tenían dos meses y medio y 4, 5 meses, respectivamente, y la de bronce fue para la que elaboramos hace medio año», detallaron. «Para nosotros ha sido una manera perfecta de cerrar la campaña de 2025», reconocieron los hermanos Iban y Gorka.

Ambos siguen de enhorabuena tras ganar hace apenas unas semanas por segunda vez el premio al mejor queso del País Vasco, Navarra e Iparralde del certamen Esneki, un espacio de referencia para los productores lácteos, promovido por el Gobierno vasco. En esa ocasión, compitieron con otras 86 piezas de 38 queserías. Su palmarés se completa con la medalla de bronce con la que fueron distinguidos en la edición 2024 de los World Cheese Awards.

Para los clientes

En el caserío de la familia Baskaran también celebran el reconocimiento internacional cosechado. «Presentamos dos piezas, una ahumada y otra natural, y ha sido esta última la que ha conquistado al jurado que nos ha concedido una medalla de bronce», explicó Bidane Baskaran, que ya formaba parte del selecto grupo de los mejores productores del mundo desde que en 2022 lograse una medalla de oro, además de otras dos de bronce.

«Todo empieza en Santa Eufemia, donde ordeñamos y recogemos la leche de las ovejas que pastan libremente», matizan desde Baskaran, que produce 8.000 kilos anuales. «Y el verdadero premio es que nuestro clientes lo disfruten», recalcó.