El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones en La Avanzada tras una colisión entre dos coches
El tráfico de camiones por Markina se reducirá con la nueva variante. M. Artime

Markina reorganizará el tráfico tras la apertura de la variante el próximo año

El Ayuntamiento tratará de consensuar con la ciudadanía los planes para el nuevo espacio urbano que surgirá en el centro del municipio

Mirari Artime

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:20

Comenta

El Ayuntamiento de Markina iniciará tras la apertura de la nueva variante sur –prevista para finales del año que viene– dos de sus planes urbanísticos más ambiciosos. Por una parte, reordenará el tráfico por el interior del municipio al reducirse el paso de 5.000 vehículos diarios a cerca de 3.000.

«Se está desarrollando el plan de movilidad para comprender mejor los hábitos, necesidades y problemas y tras el diagnóstico se definirán las acciones que conduzcan a una circulación más segura, inclusiva, saludable y sostenible», han indicado desde el Consistorio.

De otro lado, se activará la remodelación del entorno del prado y de plazabarripe, situados en el centro urbano. «El año pasado, el gobierno municipal acordó con el grupo político en la oposición (PNV) un proceso participativo que esperamos activar a principios de 2026 ya que en la actualidad se están analizando diferentes propuestas», han detallado desde el Ejecutivo local dirigido por EH Bildu.

«El objetivo será trabajar y consensuar con la ciudadanía las bases del proyecto de transformación y reinvención del prado y plazabarripe, para poder desarrollarlo a partir de 2027», han señalado las mismas fuentes.

Puntos negros

Entre los planes realizados y que deberán tenerse en cuenta figuran el proceso 'Kaleak denONAK', en el que se han analizado diferentes espacios desde la perspectiva de la igualdad, cuidado y educación, así como el análisis de 'puntos negros' del municipio y las propuestas llevadas a cabo por el Consejo de la Infancia y la Adolescencia en torno a ese espacio.

«Durante el anterior mandato se pidió a varios arquitectos de la localidad que hicieran diversos planteamientos para la reinvención y ya tenemos diversas propuestas encima de la mesa que serán el eje de la participación ciudadana», han añadido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  2. 2

    Derriban la mítica discoteca Distrito 9 para transformarla en una sala de fiestas de lujo
  3. 3

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  4. 4 Muere un hombre de 73 años en el incendio de una vivienda en Bermeo
  5. 5

    El Athletic ficha al masajista de Pogacar para trabajar con el primer equipo
  6. 6 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  7. 7 Muere a los 25 años la influencer motera Karen Sofía Quiroz: «Espero no chocar, porque voy sin gafas»
  8. 8 ¿Puede beneficiarse en una herencia al hijo que ha cuidado de los padres?
  9. 9

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bizkaia
  10. 10 El mensaje de alivio de la DGT a los conductores por la baliza V16

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Markina reorganizará el tráfico tras la apertura de la variante el próximo año

Markina reorganizará el tráfico tras la apertura de la variante el próximo año