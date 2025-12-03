Markina reorganizará el tráfico tras la apertura de la variante el próximo año El Ayuntamiento tratará de consensuar con la ciudadanía los planes para el nuevo espacio urbano que surgirá en el centro del municipio

Mirari Artime Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:20

El Ayuntamiento de Markina iniciará tras la apertura de la nueva variante sur –prevista para finales del año que viene– dos de sus planes urbanísticos más ambiciosos. Por una parte, reordenará el tráfico por el interior del municipio al reducirse el paso de 5.000 vehículos diarios a cerca de 3.000.

«Se está desarrollando el plan de movilidad para comprender mejor los hábitos, necesidades y problemas y tras el diagnóstico se definirán las acciones que conduzcan a una circulación más segura, inclusiva, saludable y sostenible», han indicado desde el Consistorio.

De otro lado, se activará la remodelación del entorno del prado y de plazabarripe, situados en el centro urbano. «El año pasado, el gobierno municipal acordó con el grupo político en la oposición (PNV) un proceso participativo que esperamos activar a principios de 2026 ya que en la actualidad se están analizando diferentes propuestas», han detallado desde el Ejecutivo local dirigido por EH Bildu.

«El objetivo será trabajar y consensuar con la ciudadanía las bases del proyecto de transformación y reinvención del prado y plazabarripe, para poder desarrollarlo a partir de 2027», han señalado las mismas fuentes.

Puntos negros

Entre los planes realizados y que deberán tenerse en cuenta figuran el proceso 'Kaleak denONAK', en el que se han analizado diferentes espacios desde la perspectiva de la igualdad, cuidado y educación, así como el análisis de 'puntos negros' del municipio y las propuestas llevadas a cabo por el Consejo de la Infancia y la Adolescencia en torno a ese espacio.

«Durante el anterior mandato se pidió a varios arquitectos de la localidad que hicieran diversos planteamientos para la reinvención y ya tenemos diversas propuestas encima de la mesa que serán el eje de la participación ciudadana», han añadido.