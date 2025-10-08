El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los baserritarras de Lea Artibai mostrarán sus mejores géneros. M. A.

Markina reordena el tráfico y habilita parkings disuasorios para la feria del sábado

Ante la afluencia de cientos de personas al principal mercado de Lea Artibai circularán lanzaderas desde el polígono Kareaga

Mirari Artime

Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:51

Comenta

La celebración el sábado de la principal feria hortofrutícola de Lea Artibai junto con el campeonato autonómico de raza blonde en Markina ha obligado al Ayuntamiento a reordenar el tráfico por el interior del municipio, así como a habilitar aparcamientos disuasorios para acoger a las cientos de personas que acudirán a la tradicional cita con el sector primario.

Entre las medidas adoptadas figura la retirada de todos los turismos estacionados en el principal parking de la localidad, Zelaibarri, para la jornada de hoy. Las plazas de Abesua, Aldaola y el entorno del polideportivo, por su parte, quedarán reservadas para los productores y propietarios del ganado.

«El sábado también estarán cortados al tráfico el vial del Ayuntamiento y la avenida Xemein hasta Abesua, mientras que la calle Artibai estará abierta», han indicado desde el Consistorio. Como alternativa, se permitirá dejar los vehículos junto al cementerio, en el interior de la escuela laboral, así como en el campo de fútbol de Barroeta.

73 puestos

A lo largo del sábado, asimismo, se abrirán la cancha y el frontón del centro público Bekobenta, así como el de Lea Artibai Teknik Ikastetxea. «Para facilitar la afluencia, se pondrá en marcha un servicio de lanzadera gratuito desde el polígono industrial de Kareaga hasta el centro urbano», añadieron. La reordenación se completará con las cuatro plazas para personas con movilidad reducida que se prepararán junto a la parada de autobuses.

Los baserritarras tendrán todo listo para las diez de la mañana. A partir de ese momento, vecinos y visitantes tendrán la posibilidad de adquirir los mejores productos de la huerta en los 73 puestos que se colocarán junto al prado. Además, 85 cabezas de ganado lucharán por llevarse el título de mejor ejemplar de la raza blonde, destinada al consumo.

