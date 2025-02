Markina pone en valor las cuevas de la comarca en su festival alpino

MIRARI ARTIME MARKINA. Jueves, 24 de octubre 2019, 02:00 | Actualizado 10:13h. Comenta Compartir

La espeleología centra en Markina la tercera edición de las jornadas organizadas por el club Artibai de Montaña que arrancan a las siete de esta tarde. El espacio conocido como Kontzekupe acogerá una proyección de fotografías realizadas por el colectivo ADES, el grupo de espeleología de Gernika, en las cuevas de Lea Artibai que permitirá al público conocer de cerca el interior y el importante valor de las grutas.

La jornada de mañana tendrá como protagonista al ondarrés Josu Zeberio, quien se acercará hasta el hotel Antsotegi, de Etxebarria, para relatar su experiencia en la expedición en la que tomó parte y en la que se sumergió en una de las simas más profundas del Pirineo. La charla comenzará a las siete de la tarde y estará ilustrada con imágenes de su aventura.

Para acercar aún más esta disciplina, el club ha organizado para este sábado una salida a la cueva de Gizaburuaga en la que podrán tomar parte todas las personas mayores de 14 años. El grupo estará formado por un máximo de veinte personas y será necesario apuntarse con antelación. La excursión por el interior de la gruta se prolongará durante cerca de una hora.

El programa también tendrá otro de sus puntos fuertes la jornada del domingo. Por la mañana se celebrará la tradicional salida de orientación dirigida especialmente a los más jóvenes, que se reunirán a las diez de la mañana en el Arkupe.

Deporte y aventura

Por la tarde, la sala Esperanza acogerá la proyección de (18.30) de tres cintas del Bilbao Mendi Film Festival, considerado como uno de los principales puntos de encuentro del mejor cine de montaña y aventura. La sesión arrancará con 'The Search for the Wooo', una cinta austríaca de once minutos de duración y calificada por los críticos como un psicodélico, divertido y original cortometraje.

A continuación, se emitirá 'Up To Speed', un rodaje norteamericano que planteará la velocidad en la escalada, mientras que cerrará la función la canadiense 'This Mountain Life', que combina el deporte con las aventuras de sus dos protagonistas.