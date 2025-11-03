Markina aplicará un recargo del 50% del IBI a 482 viviendas vacías La medida aprobada por EH Bildu con el apoyo del PNV entrará en vigor a partir del año que viene para movilizar la oferta de pisos de alquiler

El Ayuntamiento de Markina aplicará un recargo del 50% en el impuesto de bienes inmuebles, más conocido como IBI, a las 482 viviendas vacías que hay en el municipio en un contexto en que las dificultades para acceder al primer domicilio constituye una de las principales preocupaciones de los jóvenes.

«De la 2.679 casas que alcanza el parque de Markina, aproximadamente un 18% están vacías cuando se registran unas elevadas necesidades en la población tanto para la venta de segunda mano como especialmente para el alquiler», ha indicado la alcaldesa, Iratxe Lasa (EH Bildu).

«Tanto los jóvenes como las familias más vulnerables tienen grandes problemas para encontrar una casa y por lo tanto la movilización de las que están vacías resulta imprescindible», ha añadido la primera edil, quien ha recordado que otra de las medidas adoptadas ha sido la de aplicar de oficio la bonificación del IBI a las que están inscritas en Alokabide. «También se ha informado sobre ese programa los propietarios de inmuebles vacíos», ha apuntado.

La medida defendida por el equipo de Gobierno local y respaldada por el único partido en la oposición, PNV, comenzará a aplicarse el próximo año con la entrada en vigor de la nueva ordenanza fiscal. Entre las diversas excepciones figuran aquellos inmuebles que estén desocupados de manera temporal por motivos laborales, salud, dependencia o emergencia social. Tampoco se aplicará el recargo las que se encuentran ofertadas para venta o alquiler a precios de mercado durante al menos tres meses.

Obras

El Consistorio además aplicará un incremento del 2% en la mayor parte de los impuestos municipales que cobrará a partir del 1 de enero de 2026. Entre las que quedan exentas destaca la tasa que el Ayuntamiento recaudaba por las obras para cambiar la bañera por ducha. «No se cobrará ningún impuestos, sino un tipo fijo que requiere elaborar una memoria económica que obra en poder de la tesorería», ha explicado la alcaldesa.

En el lado contrario, se situará el recibo por la recogida de basuras al que se le aplicará un incremento del 24% para cumplir con la normativa fijada por la UE que obliga a los ayuntamientos a aplicar una tasa que cubra el 100% de los costes reales del servicio, incluyendo la recogida, transporte y tratamiento.

«Una vez que la nueva licitación del servicio de la Mancomunidad esté en marcha y las nuevas medidas estén consolidadas, el objetivo será el de acudir a un sistema de retribución por generación de basura, que será posible con las tarjetas con las que se abrirán los contenedores», han añadido las mismas fuentes.