El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Densi Azkarate, vetenaro solista, frente al grupo de Marijeses en un ensayo anterior.

Los Marijeses de Gernika se citan el lunes para ensayar sus rondas navideñas

El encuentro abierto a los interesados tendrá lugar a las 19.00 en los locales de la coral Andra Mari

Iratxe Astui

Gernika-Lumo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:59

Comenta

Los gernikarras comenzarán en breve a templar sus voces para protagonizar un año más sus tradicionales rondas para anunciar la llegada de la Navidad. La agrupación de cantores ha convocado para el próximo lunes, festividad de la Inmaculada Concepción, una única sesión de ensayo, que tendrá lugar a las siete de la tarde en los locales de la coral Andra Mari –Goienkalea,8–. La cita servirá para reunir a las personas interesadas en formar parte de una de las expresiones más singulares del patrimonio inmaterial local.

Los Marijeses recorrerán de nuevo las calles del municipio nueve días antes del comienzo oficial de la Navidad. Para ello, entonarán las singulares coplas que caracterizan sus recorridos de madrugada. El ensayo del lunes, por otra parte, tendrá también carácter organizativo «para ajustar los paseos previstos y revisar los aspectos logísticos para garantizar el buen desarrollo de nuestra tradición», apuntaron desde la agrupación de Marijeses de Gernika. «La reunión está abierta a cualquier persona que desee sumarse a la experiencia», animan.

Como en años anteriores, el repertorio incorporará una nueva copla, que se trabajará durante la sesión de ensayo general. También se determinará a qué entidad u organismo se destinará el dinero recaudado durante el último día del novenario nocturno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  2. 2

    Derriban la mítica discoteca Distrito 9 para transformarla en una sala de fiestas de lujo
  3. 3

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  4. 4

    El Athletic ficha al masajista de Pogacar para trabajar con el primer equipo
  5. 5 Muere un hombre de 73 años en el incendio de una vivienda en Bermeo
  6. 6

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bizkaia
  7. 7 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  8. 8 ¿Puede beneficiarse en una herencia al hijo que ha cuidado de los padres?
  9. 9 Muere a los 25 años la influencer motera Karen Sofía Quiroz: «Espero no chocar, porque voy sin gafas»
  10. 10 El mensaje de alivio de la DGT a los conductores por la baliza V16

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los Marijeses de Gernika se citan el lunes para ensayar sus rondas navideñas

Los Marijeses de Gernika se citan el lunes para ensayar sus rondas navideñas