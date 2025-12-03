Los Marijeses de Gernika se citan el lunes para ensayar sus rondas navideñas El encuentro abierto a los interesados tendrá lugar a las 19.00 en los locales de la coral Andra Mari

Iratxe Astui Gernika-Lumo Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:59 | Actualizado 17:54h. Comenta Compartir

Los gernikarras comenzarán en breve a templar sus voces para protagonizar un año más sus tradicionales rondas para anunciar la llegada de la Navidad. La agrupación de cantores ha convocado para el próximo lunes, festividad de la Inmaculada Concepción, una única sesión de ensayo, que tendrá lugar a las siete de la tarde en los locales de la coral Andra Mari –Goienkalea,8–. La cita servirá para reunir a las personas interesadas en formar parte de una de las expresiones más singulares del patrimonio inmaterial local.

Los Marijeses recorrerán de nuevo las calles del municipio nueve días antes del comienzo oficial de la Navidad. Para ello, entonarán las singulares coplas que caracterizan sus recorridos de madrugada. El ensayo del lunes, por otra parte, tendrá también carácter organizativo «para ajustar los paseos previstos y revisar los aspectos logísticos para garantizar el buen desarrollo de nuestra tradición», apuntaron desde la agrupación de Marijeses de Gernika. «La reunión está abierta a cualquier persona que desee sumarse a la experiencia», animan.

Como en años anteriores, el repertorio incorporará una nueva copla, que se trabajará durante la sesión de ensayo general. También se determinará a qué entidad u organismo se destinará el dinero recaudado durante el último día del novenario nocturno.

Temas

Navidad

Gernika