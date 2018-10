PROGRAMA Una marea cultural de tradición y vanguardia inunda Bermeo La concejal de Turismo, Irune Ormaetxea, y Ane Ortube, de la organización. / IRATXE ASTUI Seis conciertos, una proyección y una sesión de cuentacuentos completan el festival que se desarrollará entre hoy y el día 11 IRATXE ASTUI BERMEO. Viernes, 5 octubre 2018, 02:00

El festival 'Mareak' de Bermeo inundará un año más el programa cultural del otoño en la villa marinera. La cuarta edición de la cita, que fusiona tradición y vanguardia, promete descubrir “pequeñas y bellas joyas de la cultura popular que habitualmente pasan desapercibidas”, aseguró Ane Ortube, miembro de la agrupación organizadora del festival.

El programa, que se desarrollará a partir de hoy y hasta el próximo día 11 en diferentes escenarios del municipio, se inaugurará con la sesión de cuentacuentos que ofrecerá la actriz Eneritz Artetxe en el Museo del Pescador a partir de las siete de la tarde.

Música. El programa de este año acoge a un total de seis concierto de variados estilos en diferentes escenarios. Narrativa. La sesión de cuentacuentos de la actriz Eneritz Artetxe inaugurará el festival hoy en el Museo del Pescador. Documental. El próximo lunes se proyectará la cinta titulada ''Theory of obscurity' sobre la banda Residents en el Kafe Antzokia.

Mañana, los sonidos del blues, el jazz y el folk se entremezclaran en la sala del Beleza Malandra Ateneo Kulturala de la mano del grupo estadounidense Nickel Rose (20.00). Los amantes de la psicodeliapodrán disfrutar ese mismo día de la actuación de los japoneses Acid Mothers Temple & The Melting Paraiso U.F.O. en el Kafe Antzoki (22.00). El concierto de los reyes del acid nipón en Bermeo será, de hecho, «el único que ofrezcan dentro de su primera gira por Europa», advierten los promotores de Mareak.

La programación proseguirá el domingo con la presencia de los guipuzkoanos Inoren Ero Ni, que irrumpirán en el escenario del Ateneo, a las 13.30 horas.

Kankinkabara en Kurtzio

El próximo lunes, el Kafe Antzokia de la localidad cogerá la proyección del documemental titulado 'Theory of obscurity: A film about the residents', sobre la «oculta» filosofía de vida de la banda The Residents.

La cantautora, guitarrista y artista visual Emma Ruth Rundle&Jayle Jayle se moverá el próximo martes entre los sonidos ambient, folk y post-rock en la sala Nestor Basterretxea (20.00). «Tiene una voz espectacular y un magnetismo en escena que no deja indiferente a nadie», destacan de esta artista estadounidense.

El grupo de txistularis Kankinkabara de la localidad propondrá el miércoles, en la iglesia de Kurtzio (20.00)de la villa marinera, un viaje a través de la música tradicional, la narración y la danza, “que traerá al recuerdo los trabajos, las fiestas y las peculiaridades de Bermeo”.

Mareak cerrará la edición de este año el próximo día 11 con las canciones del navarro Petti, en el Ateneo (22.00).