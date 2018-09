Luis Egurrola liderará la lista del PNV con el objeto de recuperar la Alcaldía en Markina El nacionalista Luis Egurrola. / E. C. Licenciado en Empresariales y muy involucrado en la vida cultural del municipio, plantea reactivar proyectos vitales MIRARI ARTIME MARKINA. Martes, 11 septiembre 2018, 02:00

La asamblea municipal del PNV de Markina ha elegido a Luis Egurrola Arakistain como cabeza de lista de la formación jeltzale para tratar de recuperar la Alcaldía -ahora en manos de EH Bildu- en las próximas elecciones que tendrán lugar en mayo del próximo año. Licenciado en Empresariales y vinculado al mundo financiero en su trayectoria profesional, Egurrola es conocido en la localidad por estar muy involucrado en diferentes actividades culturales, entre ellas destacan las que impulsa a través de la presidencia de la asociación Izarbidean, entidad sin ánimo de lucro a favor de las personas con discapacidad intelectual.

Antiguo miembro de la banda de música y jugador de cesta-punta aficionado hasta los 27 años, Luis Egurrola forma parte además del grupo de teatro Abarka desde su constitución en la loalidad. Se muestra «encantado» de ser el responsable de liderar el proyecto del PNV para los próximos comicios municipales. «Me encuentro en el mejor momento para ello, tengo ganas y fuerzas para hacer frente a este nuevo reto que se me plantea. Lo más importante para mí es que los markinarras vean que estoy preparado para reactivar y llevar a cabo proyectos vitales para el desarrollo de nuestro municipio», señaló.

«El 'Prau' es la essencia»

Como presidente de la organización municipal de la formación jeltzale en los últimos años, Egurrola sostiene que «desde la oposición, y siendo los números los que son, no se nos ha dado la oportunidad de hacer mucho, pero tenemos el objetivo puesto en que esto cambie»

El candidadto nacionalisa asegura que «trabajo no nos falta y ganas tampoco, por lo tanto haremos todo lo posible para presentar proyectos que ilusionen y unan a toda la ciudadanía», recalcó. Tampoco oculta su 'pasión' por el municipio que le ha visto crecer. «Todos los lugares son especiales, bellos y únicos, pero si me tengo quedar con alguno, me quedo con el Prado, el 'Prau'», indicó. «Es una zona verde en el centro del municipio y un lugar donde se reúnen personas de todas las generaciones», matizó.

«Es la esencia de este pueblo; donde se puede jugar, escuchar, estar con los amigos, desarrollar cualquier actividad. No hay sitio igual», destacó.