Las limitaciones de Costas llevan el festival de Mundaka a Bermeo El Mundaka Festival ha tenido como escenario hasta ahora la península de Santa Catalina. / MAIKA SALGUERO La cita, rebautizada como 'Bay of Biscay', tendrá lugar del 26 al 28 de julio en unas campas que mejoran la accesibilidad y la posibilidad de acampar IRATXE ASTUI BERMEO. Lunes, 29 abril 2019, 22:04

El hasta ahora conocido como 'Mundaka Festival. The basque music & cook', que para su quinta edición ha sido rebautizado como 'Bay of Biscay Festival', cambiará de emplazamiento este verano. La cita dejará la anteiglesia turística para sonar con fuerza en la vecina Bermeo. Organizada por Emankor Sarea, bajo el patrocinio de la Diputación, tendrá lugar, en concreto, en las campas de Burujabetasun zelaia, frente al cementerio de la villa marinera, del 26 al 28 del próximo mes de julio.

El traslado del evento, que aúna música y gastronomía, ha estado motivado por la notificación, el mes pasado, por parte de la Demarcación de Costas, de nuevas limitaciones de usos en el perímetro de la península de Santa Catalina de Mundaka, donde hasta ahora se celebraba con éxito. «La nueva ubicación se encuentra muy cerca de la anterior, en una atalaya natural con espectaculares vistas al mar, sobre la playa de Aritzatxu», detallaron responsables del festival.

El cambio de escenario permitirá, según los impulsores del mayor evento musical veraniego de Urdaibai, una «significativa» mejora en materia de accesibilidad, aparcamiento, distribución de espacios y zona de acampada, entre otros servicios. La cita «seguirá trabajando en la cercanía y comodidad que brinda y también en el hecho de ser un evento nada masivo, gracias a su aforo, manteniendo así una experiencia única y diferente», aseguraron.

El cartel de la quinta edición del 'Bay of Biscay Festival 'estará encabezado por artistas y bandas internacionales como Rufus Wainwright, los parisinos Caravan Palace, Fuel Fandango, en el marco de su gira del décimo aniversario, así como Mon Laferte. También han confirmado su asistencia Tarque, Ángel Stanich y el trío femenino The Mani-Las.

El día 25, 'Wave Rave'

Anita Parker, James Room &Weird Antiqua, Dekot y Zona Cero también conformarán el cartel de la cita de este año. El domingo 28, último día del evento, la fiesta se trasladará al centro urbano de Bermeo. «Habrá citas gastronómicas y música en directo con bandas de altura», avanzaron.

'Bay of Biscay Festival' tendrá como aperitivo, el día 25 de ese mes, la particular fiesta 'Wave Rave' de Crystal Fighters, «que triunfaron en su último concierto en Bilbao con motivo de la gala de los premios MTV», señalan. El minifestival particular de los británicos incluirá a Belako, Hinds, Niña Coyote eta Chico Tornado, además de Maren y DJs como el portugués Marfox y Bad Gyal. El abono cuesta 60 euros.