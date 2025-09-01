Lekeitio se sumerge en su semana más festiva con cerca de un centenar de actos Puro Relajo, Delirium Tremens y Süne encabezan los conciertos de los Sanantolines que buscan la diversión de todos los vecinos

Mirari Artime Lunes, 1 de septiembre 2025, 15:24

Los ciudadanos de Lekeitio se sumergen poco a poco en la semana más esperada del año; los Sanantolines que desplegarán un amplio programa de actos, cerca de un centenar, organizado entre los colectivos de la villa y el Ayuntamiento para todos los gustos. De hecho, uno de los objetivos de las fiestas patronales de este verano es el de garantizar la participación de los vecinos.

«Niños, jóvenes, adultos y mayores, todos tenemos el derecho y la oportunidad de vivir las fiestas en la calle y queremos que entre todos se cree un clima de convivencia y respeto», ha señalado el alcalde Ander Aldazabal. «Las aglomeraciones de gente, ruido y otras situaciones han provocado que en los últimos años muchos vecinos tengan que alejarse del ambiente festivo. Por eso, animamos a contribuir para que los espacios sean agradables para todos», ha reiterado.

La música será de nuevo uno de los platos fuertes con los conciertos del grupo navarro Puro Relajo, que actúa hoy a las 21.00 horas en la plaza, mientras Errota lo hará a partir de las 23.45 horas en el Eskolape. La banda mutrikuarra Delirium Tremens tomará el relevo mañana (23.30) después de la actuación de los locales 48280 que se subirán al escenario a las diez de la noche.

Fuegos artificiales

En el 'Antzar eguna' habrá triplete; primero estará el Dj Jotatxo (19.00), luego romería con Lehian (22.00) y para terminar el Dj Garai a partir de la una de la madrugada. El sábado, por su parte, la atención recaerá en la cantautora Süne y el domingo en el guitarrista guipuzcoano, Andoni Ollokiegi.

Entre las citas más multitudinarias, al margen del concurso de gansos, también destacan los fuegos artificiales que hoy iluminarán el puerto (23.00), los certámenes gastronómicos y el de play-back, los partidos de pelota, el toro de fuego y el parque infantil.