Lekeitio subirá un 150% el recargo al IBI de los pisos vacíos para movilizar el mercado La medida que entrará en vigor el año que viene afectará a propietarios de las 909 viviendas sin habitar que se registran en la villa turística

El puerto de Lekeitio es una de las zonas que más difícil es acceder a una vivienda.

Mirari Artime Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:18

El Ayuntamiento de Lekeitio aumentará del 50 al 150% el recargo al Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI, que a partir del año que viene aplicará a las viviendas vacías que existen en la localidad turística. La medida afectará a los propietarios de 909 casas que no están habitadas o lo que es lo mismo al 17,2% del parque inmobiliario, que suma un total de 5.355 pisos.

La propuesta ha sido aprobada por la Corporación con los votos favorables del grupo mayoritario, EH Bildu, mientras que el único partido en la oposición municipal, el PNV, ha decidido abstenerse tras mostrarse crítico en el transcurso de la última sesión plenaria.

«Estimamos que la medida responde principalmente a un propósito recaudatorio cuando el próximo ejercicio, el Ayuntamiento tendrá 400.000 euros más de Udalkutxa», ha indicado el portavoz jeltzale, Oier Zuberogoitia.

A juicio del equipo de Gobierno costero, «otras localidades que están en la lista para ser declaradas zonas tensionadas también lo han aplicado; Galdakao, Basauri, Sestao, Zaldibar o Bilbao y Lekeitio va en la misma ola», han señalado desde la alcaldía de Ander Aldazabal.

En esa misma línea, han argumentado que «en un momento en el que no se puede acceder a una vivienda en el municipio, no se puede permitir que haya casas vacías. Se trata de uno de los principales problemas de la ciudadanía», matizan. También han subrayado que el enclave más visitado de Lea Artibai es uno de los pueblos donde más inmuebles vacíos existen.

«Ante la imposibilidad de acceder a uno de ellos, los jóvenes se marchan», han manifestado. «Los propietarios de esos inmuebles tienen que saber que los ciudadanos necesitan sus casas para vivir en ellas y desde el Ayuntamiento pedimos que se comprometan con el futuro del pueblo», han expresado.

De manera paralela, la Administración costera ha anunciado que facilitará a todos interesados el acceso a los programas Bizigune y Alokabide para agilizar los procedimientos de inscripción de cara a ceder las casas en alquiler. «Además de estar exentos del gravamen del IBI tendrán bonificaciones», han explicado.

Basura y polideportivo

La Corporación también ha dado el visto bueno a subir un 3,3% el resto de las tasas e impuestos, a excepción del relativo a la recogida de basura al que se le aplicará un incremento del 15% para cumplir para cumplir con la normativa fijada por la UE que obliga a los ayuntamientos a asignar una tasa que cubra el 100% de los costes reales del servicio, incluyendo la recogida, transporte y tratamiento.

Por otra parte, la Administración local equiparará las tarifas que cobrará a los usuarios del polideportivo municipal en cumplimiento de las sentencias judiciales que consideraban «discriminatorio» cobrar más a los residentes de otras localidades que a los empadronados. «A todos se les aplicará un 3,3%», han detallado.

«El Ayuntamiento además se reserva disponer de un plazo de ocho días para poder ejecutar labores de mantenimiento o reparaciones y tan sólo a partir de ese periodo se procederá a indemnizar a los usuarios», concluyen.