Lekeitio navega al Medievo en su 700 aniversario La villa abre este viernes con el lanzamiento del txupin un apretado programa de actos que pretende ser una experiencia inmersiva en su pasado

Lekeitio vuelve este fin de semana a navegar hacia sus orígenes para celebrar el 700 aniversario de su fundación y revivir como un 3 de noviembre de 1325 María Díaz de Haro I la Buena, Señora de Vizcaya, otorgó en Paredes de Nava la carta de aforamiento a la villa costera. A partir de entonces, se estableció un nuevo marco legal para la vida cotidiana de los lekeitiarras y consolidó al municipio como un importante puerto ballenero y pesquero en el Golfo de Bizkaia.

Siete siglos después, el casco viejo y la plaza se convertirán en un auténtico poblado medieval para acoger la mayor feria de su historia viva. Por sus calles se mezclarán bufones, saltimbanquis, hechiceros, brujas y personajes fantásticos con ciudadanos, comerciantes y hosteleros engalanados para la ocasión y 61 puestos de artesanía, talleres, moldeados de cerámica, perfumes, forjas artísticas y repujados de metal, entre otros.

La inauguración oficial tendrá lugar hoy a la tarde (19.30) en el quiosco de la plaza desde donde se lanzará el txupinazo antes de la lectura del pregón y la interpretación de la canción 'Izan Lekeitio', creada con motivo del aniversario con letra de la escritora local, Miren Agur Meabe.

A partir de ese momento, arrancará un denso programa de actividades que se completará con una exposición sobre la Inquisición y con la posibilidad de recorrer un campamento medieval montado junto a la iglesia de la Compañía, donde se recreará la vida cotidiana de la época.

Las calles se llenarán de malabaristas, cuentacuentos y música de percusión y gaitas con el grupo Ramalleira que harán un hueco al popular sorteo de la asociación de comerciantes Kitto (19.15). Tras el encendido de velas del 'Arimen gaua', por la noche (21.30), será el turno de la compañía La Nariz Roja que ofrecerá otro de los momentos más esperados con su espectáculo de fuego y pirotecnia titulado 'El ritual de Farralis'.

Lekittoko Deabruak

El sábado será una de las jornadas más intensas. El mercado volverá abrir como todos los días desde las once de la mañana hasta las 23:00 horas, mientras en la tala, junto al muelle, arrancará (12.30) el pasacalles con el que el grupo Aiko Taldea invitará a interpretar de manera natural y divertida danzas tradicionales.

Los talleres de oficios antiguos, las exhibiciones de acrobacias, y las actuaciones de los grupos Artaka, Barzonia y Eulali se sumarán a la trikitixa de la familia Etxebarria. Los más pequeños, por su parte, tendrán la posibilidad de tomar parte en las actividades infantiles que se organizarán bajo los árboles de la plaza.

El extenso programa se reanudará el domingo con la misa que a las 11.30 horas ofrecerá el obispo de Bilbao, Joseba Segura, en la basílica en cuyos soportales permanece una exposición en la que se repasa los 700 años de historia de Lekeitio. La animación callejera volverá a inundar el casco viejo hasta las tres de la tarde, momento en el que se cerrará el mercado.

No obstante, a las 20.00 horas llegará una gran cita nocturna junto al mar con la actuación de Lekittoko Deabruak, con 'Itsas sua', un guiño a la historia marinera del municipio con música, luces y pirotecnia que recorrerá el puerto.

La celebración de la icónica efeméride terminará el lunes con la música ofrecida por la coral de Musikaia, en las escaleras del Ayuntamiento a las 19.30, y con la emisión de tres sesiones de 'video mapping', proyecciones tridimensionales en la plaza en la que se revivirán los momentos más importantes de la historia de la villa.