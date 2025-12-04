Lekeitio eleva su Presupuesto hasta los 14,2 millones, un 11% más El plan económico incluye partidas para una decena de proyectos, entre los que destaca modernizar varias calles del centro

Mirari Artime Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:48

El Ayuntamiento de Lekeitio contará el próximo año con un presupuesto municipal que se elevará hasta los 14,2 millones, un 11% más que las cuentas de este ejercicio, debido sobre todo a las aportaciones procedentes de programas como Udalkutxa que llegará hasta los 6,3 millones. Las tasas e impuestos, por su parte, también ingresarán en las arcas municipales alrededor de 2,5 millones.

En el capítulo de gastos destacan las inversiones que rondarán los 1,3 millones para impulsar la puesta en marcha de una decena de actuaciones. Entre los planes urbanísticos más importantes destaca la redacción del proyecto para modernizar la zona centro de la villa –Zumatzeta, Buenaventura Zapirain y Otxoa Urkiza– que absorberá 700.000 euros.

La renovación de la cubierta del polideportivo, por su parte, exigirá un desembolso de 85.000 euros, mientras que completar el camino peatonal desde Eluntzeta hasta el aparcamiento disuasorio de la variante se llevará otros 240.000 euros. La Administración costera además ha reservado otros 100.00 euros poner a punto el edificio de Mendieta de cara al próximo verano con baños públicos, bar y puesto de socorro.

Maderas Lekeitio

La lista de iniciativas también incluye el proceso para convertir en un centro público la escuela de música Musikaia, la estabilización y creación de nuevos puestos de trabajo y el diseño de una cubierta en la zona de los frailes. «En relación a Maderas Lekeitio en breve daremos a conocer los avances que hemos realizado», indican desde la alcaldía de Ander Aldazabal.

«Tenemos en nuestras manos proyectos ilusionantes demandados por la ciudadanía», han asegurado para defender sus propuestas. El PNV, por su parte, ha votado en contra «porque no han cumplido ninguno de los compromisos que han asumido con nosotros en los últimos años», ha señalado Oier Zuberogoitia.