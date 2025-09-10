Lekeitio cierra sus fiestas con 4 agresiones machistas, destrozos y toneladas de basura Desde el Ayuntamiento reconocen que la masificación del 'Antzar eguna' «ha obligado a muchos vecinos a quedarse en casa»

Mirari Artime Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:47

Las fiestas patronales que Lekeitio acaba de celebrar se han cerrado con la denuncia de cuatro agresiones machistas, destrozos en los baños públicos de la plaza y toneladas de basura tanto en la zona de txosnas como en el puerto, el parque y en numerosas calles del casco viejo. Además, la masificación del 'Antzar eguna' ha impedido a muchos vecinos disfrutar del día más grande del calendario, según han indicado desde el Ayuntamiento.

El equipo de Gobierno municipal (EH Bildu) ha condenado con rotundidad los ataques registrados por motivos de género y ha recalcado el trabajo que han llevado a cabo en el punto de atención feminista «por impulsar unas fiestas libres de agresiones y atender a las afectadas».

Para los responsables del Consistorio, por otra parte, resulta «inadmisible» los destrozos y actos vandálicos que –al igual que el año pasado– se han ensañado con los baños públicos situados bajo la plaza. «En estos Sanantolines, han provocado daños y desperfectos al menos tres días; el 3, 5 y 6 y son los ciudadanos los que sufren las consecuencias directas de este tipo de hechos inaceptables», han recalcado.

Otra de las cuestiones que preocupa a los gestores municipales y que ha provocado numerosas críticas ciudadanas ha sido la gran cantidad de basura y residuos generadas. «No puede ser que en plena crisis ambiental, las fiestas sean el punto de reunión de consumismos desenfrenados y grandes acumulaciones de basura», indican.

Auzolan

«A falta de datos concretos, podemos confirmar que se han recogido toneladas», reiteran. «Cuando hay una urgencia tremenda de reducir residuos, cada vez estamos generando más. Y hay que ponerle límites antes de que sea demasiado tarde», han manifestado antes de agradecer el trabajo realizado por operarios y servicios de limpieza.

Por otra parte, desde la alcaldía de Ander Aldazabal han admitido que la masificación del 'Antzar eguna' ha vuelto a obligar a muchos vecinos a quedarse en casa sin poder disfrutar del día grande de la localidad «porque no sentían el pueblo como un lugar seguro por no hablar de los tratos irrespetuosos», apuntan. En esa línea, han adelantado la necesidad de analizar el modelo festivo de cara al año que viene en el que la celebración el 'Día de gansos' cae en sábado», subrayan

El Ayuntamiento también ha destacado el trabajo en auzolan llevado a cabo por colectivos, asociaciones y voluntarios encargados de materializar el amplio programa festivo. Sin embargo, este verano han constatado la escasa participación en las actividades que tienen lugar en el tramo final de los festejos. «Este año, además, los niños han tenido clase el último día de San Antolin. Y su efecto ha sido evidente y muy comentado», concluyen.