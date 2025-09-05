El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Almeida se impone a Vingegaard en el mítico Angliru
Maika Salguero

Lekeitio se calienta con los gansos

El cuello del ganso mecánico se presenta en esta edición con algunos ajustes técnicos para aumentar el número de alzadas y mejorar así el espectáculo

Mirari Artime

Mirari Artime

Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:58

En el puerto de Lekeitio la fiesta es total. El 'Antzar jokoa' del día grande de las fiestas patronales ha comenzado a las 16 horas ... de este viernes con la primera de las 106 embarcaciones que desfilarán en busca del preciado trofeo; el cuello del ganso mecánico que en esta edición se presenta con algunos ajustes técnicos para aumentar el número de alzadas y mejorar así el espectáculo.

