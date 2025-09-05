Lekeitio se calienta con los gansos

En el puerto de Lekeitio la fiesta es total. El 'Antzar jokoa' del día grande de las fiestas patronales ha comenzado a las 16 horas ... de este viernes con la primera de las 106 embarcaciones que desfilarán en busca del preciado trofeo; el cuello del ganso mecánico que en esta edición se presenta con algunos ajustes técnicos para aumentar el número de alzadas y mejorar así el espectáculo.

Desde el comité encargado de prepararlo todo también han recordado a las cuadrillas la importancia de cumplir con una de las principales normas del juego; remar con ganas para llegar en un minuto y 15 segundos al centro del muelle. De esta manera, persiguen garantizar el mayor número de participantes en las tres horas que durará la diversión.

Dispositivos de la Cruz Roja del Mar se encargan de velar por la seguridad de los mozos que tienen que tener más de 18 años y pesar un máximo de 75 kilos, aunque muchos de ellos se llenan los bolsillos de arena para amortiguar los golpes contra el agua.

Bares cerrados

Antes de que gran parte del público preste toda su atención en uno de los concursos más populares y participativos de la costa, tanto la plaza como buena parte del casco viejo han estado repletas de gente joven que no han faltado a la cita festiva.

Es el caso de Maitane, Maidder, Anne y Nora. «Es viernes, hace buen tiempo y apenas nos quedan unos días para volver a las clases de la Uni. No podíamos fallar», recalcan desde este grupo de chicas de Elorrio, que lamentan encontrarse con bares cerrados.

Y es que desde hace varios años, locales de ambiente del muelle y de su entorno más cercano deciden bajar la persiana como señal de protesta por el rumbo hacia un 'macrobotellón' que ha tomado la multitudinaria fiesta.