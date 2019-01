Lekeitio amplía la bolsa de trabajo para ejercer como ayudante de tráfico durante el verano MIRARI ARTIME LEKEITIO. Jueves, 31 enero 2019, 01:00

El Ayuntamiento de Leketio ha decidido ampliar la bolsa de trabajo existente para realizar labores de ayudante de tráfico durante la temporada estival -del 1 de junio al 30 de septiembre-, en coincidencia con el notable aumento de población que registra la localidad y con la puesta en marcha de la regulación de los aparcamientos para residentes. Los interesados disponen de plazo hasta primeros de mayo para presentar sus solicitudes, así como la documentación necesaria en las oficinas municipales.

Entre los requisitos exigidos figuran, ser mayor de 18 años y no sobrepasar la edad de jubilación, no estar inhabilitado para ejercer este tipo de funciones y justificar la titulación académica solicitada, incluida la relativa al conocimiento del euskera. «Los que no resulten elegidos mediante el sistema de concurso-oposición pasarán a formar parte de una bolsa que se creará en función de los resultados obtenidos por los candidatos», apuntaron fuentes municipales.

En una primera fase se realizará una selección de todas las solicitudes con las que se creará una lista. «Después dispondrán de un plazo para presentar las reclamaciones que estimen oportunas y, por último, se anunciará las fechas en las que tendrán lugar las oposiciones», añadieron.