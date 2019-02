Lekeitio activa una prueba piloto de acompañamiento telefónico a mayores La villa ha tomado como modelo una iniciativa similar en Gerona que tiene como objetivo llegar a aquellas personas que viven en lugares alejados MIRARI ARTIMEMIRARI ARTIME LEKEITIO. Viernes, 1 febrero 2019, 01:00

El Ayuntamiento de Lekeitio y Cáritas se han propuesto que los mayores del municipio no se sientan solos. Con este objetivo han reactivado la campaña de voluntariado para el acompañamiento que incluye la puesta en marcha de una iniciativa pionera en la zona y que se desarrolla con éxito en Gerona. «La relación entre el voluntario y el mayor no se basa en el encuentro personal sino que se mantiene a través de llamadas semanales por teléfono», explicaron.

De esta manera, se pretende llegar a lugares más alejados, así como a aquellos usuarios que no quieren recibir a nadie en sus domicilios. «También permite colaborar a las personas que no tienen tiempo suficiente para su aportación presencial o los que no están habitualmente en Lekeitio», indicaron. Para dar a conocer todos los detalles y atender las dudas de los ciudadanos, el departamento municipal de Bienestar Social celebrará una reunión informativa el próximo día 15 en la sala Azkue.

«Los que quieran sumarse directamente pueden acudir a las oficinas del Consistorio», señalaron. La labor del proyecto se plantea como complementaria a la que ofrecen la familia y profesionales. «El hecho de que sean personas voluntarias quienes realizan el acompañamiento define lo que es Beti Lagun», matizaron desde Cáritas.

«Los voluntarios acuden desde la gratuidad lo que hace que la relaciones que establecen sean similares a las de amistad que, con frecuencia, se van perdiendo con el paso de los años, y totalmente diferentes a otros», recalcaron. En la actualidad «no hay voluntariado suficiente para atender la demanda y queremos dar un impulso al proyecto y sumar a él nuevas personas que dediquen alrededor de dos horas a la semana a una persona mayor», concluyeron.