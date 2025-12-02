El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las calles de trazado medieval forman parte de la riqueza patrimonial del casco viejo de Lekeitio. M. A.

Lekeitio aborda después de 23 años la revisión del plan especial del Casco Viejo

La normativa vigente ha causado numerosos problemas a vecinos y comerciantes de la parte antigua, declarada Conjunto Monumental

Mirari Artime

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:57

El Consistorio de Lekeitio (EH Bildu) ha considerado que ha llegado el momento de actualizar el Plan Especial de Rehabilitación del Casco Viejo (PERI) aprobado hace 23 años, en concreto a primeros de enero de 2002. Por ese motivo, ha sacado a licitación tanto la redacción como el asesoramiento necesario para elaborar un nueva normativa que responda, principalmente, a dos objetivos.

Por una parte, que resuelva las necesidades planteadas durante los últimos ejercicios por vecinos, comerciantes y hosteleros, sobre todo, a la hora de facilitar la llegada de servicios como la fibra óptica, telefonía y gas, entre otros. De ahí que el trabajo, que se desarrollará por fases durante un año y medio, incluirá un proceso de participación de los vecinos.

«Tendrán que dedicar especial atención a que la implicación ciudadana sea lo más intensa posible, tanto en el aspecto informativo como crítico, incorporando los resultados al nuevo planeamiento de manera que se tenga en cuenta sus intereses y necesidades», según se detalla en los requisititos fijados por el Ayuntamiento, que para poner en marcha la iniciativa ha reservado una partida económica de 280.000 euros.

De otro lado, con el nuevo PERI se persigue garantizar la conservación del patrimonio arquitectónico y cultural de la parte antigua, que está calificada como Bien Cultural con la categoría de Conjunto Monumental, con un régimen de protección especial, desde 1993.

Ese reconocimiento se debe a sus ricos bienes artísticos, que incluye calles de trazado medieval, casonas señoriales y palacios como el de Oxangoiti, la basílica de la Asunción de Santa María, torres como la de Uribarri y Turpin y la antigua Cofradía de Pescadores de San Pedro.

Conflictos de tráfico

La revisión también detallará el grado de cumplimiento del anterior plan especial, identificará las inversiones y obras previstas desde el sector público y establecerá las medidas necesarias para proteger las vistas y el perfil que ofrece el casco histórico. Asimismo, marcará las directrices de diseño urbano en las nuevas construcciones en espacios libres.

«Por otra parte, el PERI prestará especial atención la ordenación de la estructura viaria de manera que se garantice la accesibilidad para las actividades urbanas y se resuelvan los conflictos de tráfico y aparcamiento», detalla el documento.

El nuevo plan recogerá la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías y emplear fuentes de energía alternativas, siempre que resulten compatibles con el entorno.

