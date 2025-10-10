Lea Artibai presume de los murales de Ondarroa para 'pescar' turistas

Mirari Artime Viernes, 10 de octubre 2025, 15:10 Comenta Compartir

Para la Fundación Leartibai uno de los principales objetivos del sector turístico de la comarca es romper la estacionalidad que caracteriza a los viajeros que eligen la zona para disfrutar de su ocio y tiempo libre. Con ese propósito, ha organizado un variado programa de actos en el que se fusiona la gastronomía con la cultura y la naturaleza y que incorpora por primera vez una visita guiada por los murales de Ondarroa.

El recorrido se celebrará hoy a la tarde desde las cuatro hasta las 20.00 horas y concluirá con una degustación de productos locales en el bar Siri miri. Por la mañana, la atención estará en Lekeitio donde a partir de las 10.30 arrancará un paseo que simulará el recorrido realizado cuando la reina Isabel II visitó la villa turística en 1868. Al final, los participantes podrán catar txakoli en el Atea.

Ogella y la 'Uni'

La jornada del domingo empezará con un desayuno en el bar de la plaza de Ispaster (10.00) antes de tomar rumbo hacia Ogella para conocer la singular geología de la playa y de su costa. Los interesados tienen que inscribirse online en la página de turismo de la entidad comarcal.

Las actividades de la campaña 'Leartibai fest' se reanudarán el siguiente fin de semana con una visita a la lonja de Ondarroa ante de probar pescado, así como caminatas por la senda del río Urko hacia Etxebarria y el Camino Real en Berriatua. Los visitantes también se sumergirán en la historia de la 'Uni', de Markina y probarán mercancía de Km0 en el hotel Antsotegi.