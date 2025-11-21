El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los ganadores del concurso de emprendedores de Lea Artibai posan con los premios. L. A. F.

Lea Artibai premia con 19.000 euros las ideas emprendedoras y el esfuerzo de la gente joven

El concurso que persigue impulsar el desarrollo de la comarca ha contado con la participación de 56 propuestas

Mirari Artime

Gizaburuaga

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:25

Las nuevas ideas, el emprendimiento y el esfuerzo para poner en marcha negocios rurales tienen premio en Lea Artibai. En concreto, la Fundación de la comarca ha repartido 19.000 euros entre los 18 proyectos ganadores del concurso 'Lea Artibai Sariak' en el que han tomado parte 56 propuestas, cerca de una veintena más que en la última edición.

Entre los negocios reconocidos por la entidad supramunicipal, en colaboración con la mesa de las cooperativas, la agencia de desarrollo y los doce ayuntamientos, figuran los vinculados con la salud y la producción musical, las energías renovables y la naturaleza como guías de montaña y limpieza de montes y tasaciones, entre otros.

En la lista también figuran la apertura de un centro de interpretación para conocer la vida rural y el movimiento cooperativo, una empresa de pequeñas reparaciones, además de una zapatería y un servicio de óptica.

Puestos de trabajo

«El emprendimiento en Lea Artibai ha creado en estos dos últimos años, 85 puestos de trabajo y 74 nuevas actividades de negocio», ha señalado Esti Plaza, responsable de Emprendimiento, Comercio y Talento de Leartibai Fundazioa.

«Actualmente estamos tutorizando 38 proyectos, varios de los cuales podrían abrir sus puertas antes de que finalice el año, reforzando aún más esas cifras», ha añadido. «Para una comarca como la nuestra, son datos relevantes que reflejan la iniciativa emprendedora de sus habitantes», ha subrayado.

