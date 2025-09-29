Lea Artibai organiza paseos, cine y baile por el Día de las Personas Mayores En Lekeitio la jornada del miércoles empezará con una bienvenida en el Ayuntamiento y en Markina con un relato cómico sobre cuidados

Los pensionistas y jubilados de Lea Artibai celebrarán el Día Internacional de las Personas Mayores de este miércoles poniendo en valor las diversas maneras de envejecer, la necesidad de romper estereotipos y recalcando la importancia de los lazos entre generaciones. Con esos objetivos como nexo común, han organizado diversas actividades que incluirán recorridos asequibles, música, comida popular, cine y charlas.

«Las jornadas están abiertas a toda la ciudadanía y a aquellos mayores que quieran estrechar lazos sociales, pasar un buen rato y estar activos», señala el portavoz de la agrupación de Lekeitio, Julián Arrate. En la localidad turística la jornada arrancará a las 11.00 con una bienvenida en el Ayuntamiento en la que se leerá un manifiesto para recalcar «que los mayores somos parte activa de la sociedad», han indicado las mismas fuentes.

A continuación, comenzará un paseo guiado de cerca de dos kilómetros por los distintos espacios en los que han intervenido en auzolan con la ayuda del colectivo Lekitto Bedarra. «Los últimos trabajos se han llevado a cabo en la ermita de Santa Elena donde hemos pintado las escaleras de la entrada y las paredes, además de renovar el entorno», ha detallado Arrate.

Cine

La comida popular en el hogar del jubilado llegará a las 14.30 y después (18.00) la proyección en la sala Azkue de la película 'Dos hombres y un destino', protagonizada por Robert Redford y Paul Newman.

En Markina, por su parte, el hogar del colectivo Beti Jai Alai será escenario (18.00) del monólogo titulado 'Kaiting in the night', en el que la actriz Kaitin Allende reflexionará con toques de humor sobre los cuidados de las personas mayores y el envejecimiento activo. Posteriormente, será la hora de la merienda con una chocolatada y baile.

Precisamente, los consejos para mantenerse dinámicos centrarán la charla que tendrá lugar el viernes (18.00) a cargo de los especialistas Lucia Conzi y Alex Arrate. El cine-fórum tomará el relevo el domingo a las seis de la tarde en la sala Esperanza con 'Un paseo por el bosque', de Robert Redford y Nick Nolte para hablar después del valor de la amistad y la compañía. Las actividades se cerrarán con un recorrido con el club alpino el domingo 26 para conocer los distintos árboles del municipio.