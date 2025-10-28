Jon Urutxurtu revive en Mundaka la historia olvidada de los niños vascos refugiados en Jatsu durante la Guerra Civil El escritor presentará mañana miércoles (18.00 horas) en la biblioteca municipal su libro 'Manuel de Ynchausti y la colonia Lurdes Euzko Aur-Etxea', un homenaje a los 34 menores acogidos en la localidad labortana entre 1937 y 1939

Iratxe Astui Mundaka Martes, 28 de octubre 2025, 18:06

La biblioteca municipal Jose Manuel Etxeita de Mundaka acogerá mañana miérrcoles (18.00) la presentación del libro 'Manuel de Ynchausti y la colonia Lurdes Euzko Aur-Etxea', del escritor e investigador de Zeanuri, Jon Urutxurtu. La obra, publicada por la Diputación, rescata del olvido la historia de una colonia infantil ubicada en la localidad labortana de Jatsu (Iparralde), que entre 1937 y 1939 acogió a 34 niños y niñas vascos evacuados de la guerra, entre ellos varios de la comarca de Busturialdea.

El libro, de 196 páginas y acompañado de un centenar de fotografías y documentos, profundiza en el «sobrecogedor» episodio del exilio infantil de la Guerra Civil. A través de esta investigación, Urutxurtu ofrece una mirada humana y documentada sobre la colonia Lurdes Euzko Aur-Etxea, «un refugio que formó parte de la red de centros creados por el Gobierno vasco para proteger a los menores de las zonas en conflicto», explica Urutxurtu.

Además de reconstruir la vida cotidiana en aquella colonia -su organización, su personal y la educación basada en el euskera y la cultura vasca-, el autor presentará también en su conferencia la figura de Manuel de Ynchausti, «un vasco-filipino solidario y visionario que financió y organizó el centro junto a su esposa, Ana Belén Larrauri», avanzó. «Este libro no es solo una mirada al pasado, también es una herramienta para reflexionar sobre nuestro papel como país de acogida», subraya Urutxurtu.