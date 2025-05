Inquietud en comercios y hostelería de Markina por la reforma del casco viejo

Mirari Artime Markina Martes, 20 de mayo 2025, 18:11 Comenta Compartir

Inquietud, expectación e incertidumbre entre los pequeños negocios del casco viejo de Markina por el inminente inicio de las obras de rehabilitación de la parte antigua del municipio. Aunque los afectados se reunieron con responsables del Ayuntamiento (EH Bildu) para conocer los pormenores de la intervención que pondrá patas arriba el conjunto –calificado como Bien Cultural con la categoría de Monumento–, temen que sus negocios se resientan de manera notable en un momento en el que el sector no atraviesa su mejor momento.

Es el caso de la tienda de ropas eMeSe situado en Erdiko Kalea. «Para nosotros es una faena porque nos da miedo que las obras nos invisibilicen y que los clientes no se animen a venir», señalaron. «Como no sabemos con exactitud en qué situación nos vamos a quedar, estamos a la expectativa. Además nos tocará de lleno en agosto, en plenas rebajas, en uno de los meses más potentes de la campaña».

Desde el comercio de Nerea Erropa Denda, en el número 11 de Guen Kalea, también consideran que «las fechas no son las más adecuadas, aunque desde el Ayuntamiento estén condicionados en los plazos por tratarse de ayudas europeas –matizó–. Nos han pedido paciencia y no queda otra, pero tal y como están las cosas, no resulta nada fácil», recalcó. Tampoco es partidaria de que el adoquín vuelva a colonizar el pavimento. «Genera muchos problemas, resulta incómodo sobre todo para las personas que tiene dificultades de movilidad», señalaron.

Primavera de 2026

En opinión de Zuriñe Opariak, toca resignarse. «Aunque se renovarán el alcantarillado y el saneamiento, que son importantes, y también será más accesible, parece que después de un año de obras quedará bastante parecido y no se ven muy claras las mejoras que nos aportará», indicó. Eneko Bitxitegia es partidario de dar a la Administración un voto de confianza «tenemos que sobrellevar los inconvenientes como cuando hacemos una obra en casa, porque se supone que es para mejorar», indicó.

Entre los bares también temen que la rehabilitación que llegará en julio a una de las principales zonas de ambiente reduzca la caja que los negocios hacen en las fiestas patronales del Carmen, a mediados de verano. «Para nosotros son días muy importantes, es innegable», explicaron. «Veremos cómo se desarrollan los trabajos, dónde se dejan los adoquines, si se garantiza la entrada a los bares... es decir, cómo nos adaptamos –adelantaron–. Lo que tenemos claro es que no podemos permitirnos el 'cierre por obras'», insisten.

Los plazos que el Ejecutivo local maneja para no perder la subvención con la que financia el total del proyecto –2,7 millones de euros con cargo a los fondos europeos Next Generation– contemplan terminar la intervención para la primavera de 2026. Además de modernizar todas las redes de servicios y garantizar la accesibilidad, se llevará a cabo en paralelo un estudio arqueológico que impulsará nuevas visitas guiadas.