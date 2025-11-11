El homenaje a la cesta punta que luce en Markina, tercer mejor mural del mundo de octubre La artista argentina de la diáspora vasca Mikele Irazusta, autora de la obra, asegura sentirse «profundamente agradecida por el reconocimiento»

Mirari Artime Martes, 11 de noviembre 2025, 14:55 | Actualizado 15:15h.

El homenaje a la cesta punta realizado por la artista argentina de la diáspora vasca Mikele Irazusta en la pared del bloque de viviendas del número 10 de la calle Bekobenta de Markina ha sido elegido como el tercer mejor mural del mundo del pasado mes de octubre.

La pieza, de 15 metros de largo por nueve de ancho, ha quedado entre las preferidas por la comunidad 'Street Art Cities', una de las plataformas más grandes de arte callejero del planeta, tan sólo por detrás de otros sendos murales de Fuenlabrada (Madrid) y Berlín, que han copado los dos primeros puestos, respectivamente.

Encargado por el Gobierno vasco con motivo de la celebración del Día de la Diáspora, la artista originaria de la ciudad de Bahía Blanca, en Argentina, se inspiró en una antigua fotografía para realizar el trabajo con el que también busca crear un puente de unión entre la cultura vasca y argentina.

Cultura e identidad

Irazusta ha detallado sentirse profundamente agradecida por el reconocimiento. En su opinión, «no es sólo un logro personal, sino una evidencia del apoyo que me da la gente», ha asegurado.

«Me emociona mucho pensar que esos votos y apoyos han sido, sobre todo, de gente de mi querida Argentina y también de vascos que han tenido la oportunidad de ver en el mural una pequeña parte de su cultura e identidad», ha añadido.