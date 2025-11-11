Los hermanos Muniozguren de Markina se coronan con el mejor queso vasco Se trata de la segunda ocasión que se imponen en el certamen Esneki con su pieza elaborada con leche de cabra y de 'textura muy cremosa'

Mirari Artime Martes, 11 de noviembre 2025, 17:53

El queso de cabra 'Larruz', elaborado por los hermanos Muniozguren de Markina ha vuelto a conquistar los paladares del jurado en el concurso Esneki, una cita de referencia para los productores lácteos, promovido por el departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco. En esta edición ha contado con la participación de 86 unidades procedentes de 38 queserías de Euskadi, Navarra e Iparralde.

Una treintena de profesionales vinculados al mundo de la gastronomía ha elegido como «campeón de campeones» al producido por los markinarras en Santa Eufemia después de catar quesos frescos, azules y curados, de oveja, vaca y cabra, entre otros, tal y como sucedió en la convocatoria de hace dos años.

Para los ganadores, la clave del éxito radica en la combinación perfecta entre el sabor «que tiene un toque a frutos secos», la textura «muy cremosa» y «el regusto que le da el cuajo», han indicado desde su quesería situada en un lateral del monte Urregarai.

«La 'txapela' es un importante espaldarazo a nuestra actividad y una señal de que cada vez el queso de cabra tiene más adeptos entre la ciudadanía, alejándose de los tópicos de que tiene un sabor muy fuerte que no es del agrado de la mayoría», han añadido.

8.000 unidades

De hecho, en la última campaña han aumentado su producción hasta cerca de las 8.000 unidades que comercializan básicamente en Lea Artibai, así como en las ferias que se celebran por el resto de Bizkaia.

Para ello atienden a un rebaño de 165 cabras de raza alpina, una especie de talla bastante grande que da leche fina, sin demasiada grasa, pero en cantidades generosas y durante mucho tiempo.