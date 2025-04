«Me gustaría que los ondarreses se vean identificados en el nuevo mural»

Mirari Artime Viernes, 25 de abril 2025, 15:21 Comenta Compartir

La artista catalana nacida en Estados Unidos, Lian Monserrate cuenta con una dilatada trayectoria por las paredes de medio mundo. Entre sus creaciones más conocidas destaca el de 'Las rederas', un homenaje a las mujeres de la mar elegido como el tercer mejor mural del planeta en 2022. Ahora, se centra en cambiar la imagen de uno de los principales muelles pesqueros del Cantábrico al plasmar en un lienzo en blanco de más de 360 metros cuadrados el pasado y presente del puerto de Ondarroa.

– Tras varias semanas pintando a la entrada del muelle sin parar, ¿qué comentan los vecinos?

– Es increíble. Concentrada en mi trabajo no me doy cuenta hasta que al darme la vuelta me encuentro cantidad de personas mirando. Y la verdad es que me felicitan.

– ¿Qué va a incluir esta nueva creación?

– La cultura marítima de Ondarroa. El pasado y presente del sector pesquero, su actividad incesante, las labores históricas y contemporáneas, la diversidad de la gente que trabaja, especies emblemáticas como la merluza y la anchoa y como nexo de unión, el horizonte se extenderá a lo largo de toda la obra, transmitiendo una sensación de serenidad y armonía con el entorno.

– ¿Cómo arranca el proceso creativo?

– En este caso ha sido una gestión de casi dos años entre licitaciones y el visto bueno al boceto. Cada trabajo es completamente diferente del otro. Cada uno es un mundo. Mi propuesta ha sido la de un collage con elementos que están muy ubicados en el sitio. No ha sido muy difícil, porque al final también soy patrón de barco, título que obtuve en la Arrantza Eskola de Ondarroa.

– ¿Cómo llegó?

– En el confinamiento, comprendí que no podía hacer muchas cosas en la calle, en mi lugar de trabajo. Tras plantearme qué hacer, me incliné por una de las cuestiones que más me ha tirado y que ha sido el rescate y el voluntariado con gente que llega en pateras en barcos de ONGs como el 'Aita Mari'. También vengo de una familia muy marítima tanto del lado estadounidense como catalán. Y así me planteé sacar el título, para ayudar en rescates. Con la excusa de estudiar vine a Ondarroa y me enamoré del pueblo.

– ¿Tienen sus murales un marcado tinte social?

– Trabajo en la calle. Desde pequeña he mamado que la vía pública es como el periódico del pueblo. Por lo tanto, tienen algo de político y social. Intento hacer imágenes que le agraden a la gente, ubicándome en el sitio donde pinto porque creo que es muy importante. El autor de uno de los murales de Kamiñazpi, Sabotaje al Montaje, Matías, tiene una teoría de que los artistas que van a un festival y pintan sin más son paracaidistas. Llegan y pintan sin mucho respeto a la esencia donde están. Me gusta interactuar con el entorno, respetan su esencia, aunque no siempre sale perfecto.

Visibilizar la esclerosis

– En el dedicado a 'Las Rederas' se cumplió ese objetivo y encima ha tenido un reconocimiento a nivel mundial

– Lo clavé. Encanta a todo el mundo. Fue un reconocimiento que me dio a conocer a mayor nivel.

– ¿Utiliza alguna técnica concreta? ¿Siente especial predilección por algún color o material?

– Me ajusto a lo que pide la pared. Por ejemplo, en esta del puerto como es rugosa hay que trabajar con aerosoles y pistola porque con brocha resulta imposible.

– ¿Ha evolucionado en sus trabajos?

– En todo. Con cada mural se aprende algo nuevo.

– ¿En cuántas paredes ha firmado?

– Incalculable. Llevo desde 1994. Y a todos los vecinos que me trasladan su preocupación por si respetarán este mural, les digo que nadie ha pintado encima de ninguno de los mil y pico murales que he realizado.

– ¿Hay algún sitio especial donde le gustaría pintar?

– No es un sitio ni una pared específica, pero si un tema que me gustaría mucho tratar. Hace unos seis años que estoy hablando con la asociación Adembi, de esclerosis múltiple de Bizkaia, una enfermedad que tiene mi hermana y de la que falleció mi padre, que me gustaría mucho visibilizarlo. Me ha tocado muy de cerca y me gustaría trabajarlo. También es un reto, porque a cada persona le afecta de manera diferente.

– ¿Es el arte callejero un mundo masculino?

– Siempre lo ha sido. Somos muy pocas porque históricamente no ha sido nuestro espacio. Siempre ha resultado masculino, pero poco a poco vamos a ello, cada vez hay más chicas.

– ¿Qué le gustaría transmitir en el nuevo mural?

– Me gustaría que los vecinos se sientan identificados.