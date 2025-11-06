El Gobierno vasco y las cofradías se alían para vender pescado listo para consumir Crean la compañía Kofradia Basque Seafood con base en Ondarroa donde se elaborarán platos preparados con las descargas de la flota

Mirari Artime Jueves, 6 de noviembre 2025

Las cofradías de pescadores de Bizkaia y Gipuzkoa, junto con la sociedad pública del Gobierno vasco, la financiera Hazilur, han constituido en Ondarroa una compañía nueva, llamada Kofradia Basque Seafood, que desarrollará como punto fuerte una línea de productos de pescado listos para cocinar, así como platos preparados para consumir al momento. Estarán elaborados a partir de las descargas que el sector realiza en los puertos del Cantábrico y que tienen entre sus especies estrella la anchoa, el bonito del norte y el verdel y en menor cantidad, el chicharro y la merluza.

Para su puesta en marcha, han adquirido la unidad productiva de la antigua firma Pesquería Ondarroa, que desde hace varios meses se encuentra en concurso de acreedores y liquidación. «Esta nueva iniciativa supone la continuidad en el municipio de una planta de transformación de pescado que se desarrollaba en esa empresa en la que a partir de ahora también se mantienen la totalidad de los puestos de trabajo», han indicado desde el Ejecutivo autónomo.

El proyecto supone un importante salto cualitativo para la flota vasca de bajura al incidir de manera directa en la estabilización de los precios de su mercancía, al permitir diversificar mercados, además de acortar la distancia entre la primera venta de la lonja y los hogares vascos, reforzando asimismo la marca de origen.

Para los arrantzales, Kofradia Basque Seafood nace con una hoja de ruta clara; la de adaptarse a las nuevas tendencias de consumo mediante una línea de productos de cuarta y quinta gama, es decir, fileteado, envasado y listo para preparar, así como con platos elaborados para consumir al momento, sujetos a estándares de calidad y sostenibilidad.

«El consumo de pescado lleva años retrocediendo en los hogares vascos, estamos perdiendo terreno», han señalado desde las cofradías. «Nuestras capturas tampoco se salvan de los cambios sociales y de consumo», añaden.

Competitividad

«De ahí la importante apuesta por transformar parte del pescado en origen, retener valor en la costa y profesionalizar la comercialización con criterios de eficiencia, trazabilidad y responsabilidad ambiental como reflejo de nuestra actividad en la mar», reconocieron representantes del sector.

Para el Gobierno vasco, por su parte, refuerza el compromiso con la sostenibilidad del empleo, la transformación alimentaria y la competitividad del sector primario. «Por un lado, nace con el objetivo de impulsar la colaboración entre las organizaciones pesqueras y las herramientas de promoción financiera públicas, en el marco de la estrategia del Ejecutivo autonómico para modernización del sector primario», detallan desde la consejería de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca dirigida por Amaia Barredo.

«De otra parte, damos un paso más en la construcción de un modelo pesquero vasco moderno, sostenible y con futuro, donde el propio sector participa activamente en la cadena de valor y en la generación de empleo de calidad», han subrayado las mismas fuentes.

Dakartuna

La asociación de atuneros cañeros integrados en Dakartuna, a la que pertenecen los buques vascos amarrados en Dakar desde hace casi un año, ha logrado la certificación MSC de pesca sostenible para sus capturas de túnidos tropicales en el Atlántico oriental, un sello que por primera vez logra una flota europea que faena con caña.

Entre las principales fortalezas que han permitido a 'Iribar Zulaika', 'Berriz San Francisco', 'Pilar Torre' y 'Corona del Mar' obtener el distintivo de calidad destacan el buen estado de las poblaciones del atún listado y rabil, el uso de modelos científicos precisos y programas sólidos de recopilación de datos, así como la alta selectividad de la pesquería, según han indicado en un comunicado Marine Stewardship Council (MSC), la entidad que acredita el certificado.