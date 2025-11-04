El Gobierno flexibiliza los requisitos para obtener titulaciones pesqueras y modernizar la flota Se reduce de 12 a 9 metros la eslora mínima para formarse como patrón y se simplifican los trámites para renovar buques y motores

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un real decreto que actualiza la normativa de ordenación de la flota y los títulos profesionales del sector pesquero. La medida busca «facilitar el acceso a las titulaciones marítimo-pesqueras y modernizar los barcos para avanzar hacia una actividad más eficiente y sostenible», apuntan fuentes del Ministerio de Pesca del Gobierno central.

Entre las principales novedades, se ha decido reducir de 12 a 9 metros la eslora mínima de los pesqueros en los que se pueden realizar los embarques requeridos para obtener el título de patrón costero polivalente. La medida persigue, sobre todo, «favorecer la incorporación de jóvenes, impulsar la carrera profesional en la pesca y garantizar el relevo generacional en la actividad pesquera», añadieron.

El real decreto también flexibiliza las condiciones para la modernización de las embarcaciones al abaratar las obras de mejora y los cambios de motor, además de incorpora un procedimiento «más ágil» para regularizar buques con exceso de potencia. «Permitirá mantenerlas operativas tras completar los trámites correspondientes», explicaron.

En cuanto a las gestiones administrativas «se simplifican, de forma que los nuevos propietarios de un barco pasarán de manera automática a ser armadores sin necesidad de realizar trámites adicionales». A partir de ahora también se facilita la baja definitiva de embarcaciones, «para reducir cargas burocráticas».

