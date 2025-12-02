Gernika será sede del congreso internacional de mujeres por la paz en mayo de 2026 La decimoquinta edición del encuentro reunirá en la villa foral a académicas, activistas y organizaciones de tres continentes

Iratxe Astui Gernika-Lumo Martes, 2 de diciembre 2025, 14:58 Comenta Compartir

Gernika acogerá en mayo de 2026 la decimoquinta edición del Congreso Internacional Mundos de Mujeres (MM26), un encuentro global, interdisciplinar y feminista que desde 1981 reúne a mujeres de la academia y del activismo social. El nuevo evento, en el que la villa foral compartirá sede con Bilbao, se desarrollará entre los días 20 y 24 del mes y llevará como título 'Mujeres y Pazes' –con zeta de manera intencionada–, «para poner en cuestión las lógicas tradicionales y reivindicar aportes que las mujeres realizan a la construcción de culturas de paz en todo el mundo», explicaron desde Gernika Gogoratuz. La fundación de la localidad vizcaína organizará el evento en Euskadi junto a Gernikatik Mundura y Semillera de mujeres internacionalistas por la paz.

El congreso se inaugurará el 20 de mayo en la Casa de Juntas de Gernika, mientras que del 21 al 24, la programación se trasladará a Bilbao, donde se desarrollarán actividades académicas y comunitarias orientadas a profundizar en la reflexión colectiva sobre la paz.

La organización ha abierto la inscripción para las personas y colectivos interesados en participar en la cita internacional «y aportar sus reflexiones en torno a ejes temáticos como bienes comunes, metodologías feministas para la paz, memorias cuidados y 'pazes' cotidianas».

Temas

Mujeres

Gernika