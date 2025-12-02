El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mujeres participantes en al sesión preparatoria del congreso que tendrá lugar en mayo de 2026 en Gernika. G.G.

Gernika será sede del congreso internacional de mujeres por la paz en mayo de 2026

La decimoquinta edición del encuentro reunirá en la villa foral a académicas, activistas y organizaciones de tres continentes

Iratxe Astui

Gernika-Lumo

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:58

Comenta

Gernika acogerá en mayo de 2026 la decimoquinta edición del Congreso Internacional Mundos de Mujeres (MM26), un encuentro global, interdisciplinar y feminista que desde 1981 reúne a mujeres de la academia y del activismo social. El nuevo evento, en el que la villa foral compartirá sede con Bilbao, se desarrollará entre los días 20 y 24 del mes y llevará como título 'Mujeres y Pazes' –con zeta de manera intencionada–, «para poner en cuestión las lógicas tradicionales y reivindicar aportes que las mujeres realizan a la construcción de culturas de paz en todo el mundo», explicaron desde Gernika Gogoratuz. La fundación de la localidad vizcaína organizará el evento en Euskadi junto a Gernikatik Mundura y Semillera de mujeres internacionalistas por la paz.

El congreso se inaugurará el 20 de mayo en la Casa de Juntas de Gernika, mientras que del 21 al 24, la programación se trasladará a Bilbao, donde se desarrollarán actividades académicas y comunitarias orientadas a profundizar en la reflexión colectiva sobre la paz.

La organización ha abierto la inscripción para las personas y colectivos interesados en participar en la cita internacional «y aportar sus reflexiones en torno a ejes temáticos como bienes comunes, metodologías feministas para la paz, memorias cuidados y 'pazes' cotidianas».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Farketa cierra sus puertas al no renovarle el alquiler
  2. 2 El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  3. 3 El descuido de Xabi Alonso por el partido contra el Athletic: «En Bilbo, perdón»
  4. 4 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  5. 5

    «No sé si podremos volver a trabajar aquí»
  6. 6 Al menos 910 personas duermen en parques, bosques y pabellones en Bizkaia
  7. 7

    El vídeo del emérito que pide apoyo para Felipe VI disgusta a Zarzuela
  8. 8 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  9. 9 La reforma de un piso en Getxo que volvió a unir a propietarios e interiorista veinte años después
  10. 10

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Gernika será sede del congreso internacional de mujeres por la paz en mayo de 2026

Gernika será sede del congreso internacional de mujeres por la paz en mayo de 2026