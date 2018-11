Gernika promueve estos días el «pensamiento crítico» entre jóvenes de 12 países europeos

Representantes de 12 países participantes en el proyecto internacional denominado 'Venues of victims / Venues of perpetrators' Mapping, decoding & processing the role of historical - civic education in (European) Youth Work', comparten durante estos días en Gernika experiencias en torno a la educación histórico-política y su importancia en los discursos actuales en el ámbito de la educación en ciudadanía democrática y derechos humanos.

La Asociación de Investigación por la Paz Gernika Gogoratuz se erige precisamente como la anfitriona de este encuentro que cuenta con la participación de los 60 jóvenes europeos que asistieron el pasado mes de agosto al campamento de verano en Croacia. «Se plantea compartir conocimientos, facilita el intercambio de experiencias y fomentar el pensamiento crítico», explican desde la fundación Gernika Gogoratuz.

Dentro del programa de encuentros, que concluirán el próximo viernes, los asistentes han tenido la oportunidad de realizar también un itinerario por la villa, que fue declarada por la Unesco 'Ciudad de la Paz'. «Han visitado la Casa de Juntas y el Árbol de Gernika, así como el Museo de la Paz y otros puntos de interés», detallaron.

Mañana, entre las 11.00 y las 13.00 horas, se llevará a cabo una presentación del proyecto abierta al público, en la que se darán a conocer los objetivos de la iniciativa, las experiencias y la implicación de los jóvenes en los programas Erasmus + de la Unión Europea en el ámbito de la paz, la cooperación y los derechos humanos. La cita tendrá lugar en Astra.