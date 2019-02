Gernika premia el 'Periodismo de Paz' Ofrenda foral en Gernika al periodista George Steer, que dará nombre al nuevo premio. / M. S. El nuevo galardón, que llevará el nombre del reportero del bombardeo George Steer, distinguirá la labor de los informadores por los derechos humanos IRATXE ASTUI GERNIKA-LUMO. Viernes, 22 febrero 2019, 01:00

La promoción de los valores de la paz y la reconciliación se han convertido en una constante en el marco de los actos conmemorativos del bombardeo de Gernika, que este año cumplirá su 82 aniversario. La villa foral ha querido ahora dar un paso más en su propósito de recuperar la memoria histórica para lo que ha convocado por primera vez el 'Premio George Steer / Gernika por un Periodismo de Paz'.

El certamen, precisamente, llevará el nombre del reportero británico que dio a conocer al mundo el ataque aéreo de aquel fatídico 26 de abril de 1937, a través de sus crónicas en 'The Times' y 'The New York Times'. «Gracias a él se supo la verdad en el mundo», apuntó el alcalde de la villa, José Mari Gorroño.

La convocatoria, de hecho, tiene como fin distinguir la labor que llevan a cabo los profesionales de la información de cualquier nacionalidad, «a favor de un periodismo de paz y en defensa de los derechos humanos», subrayan las bases de la primera edición. El galardón reconocerá «el trabajo inestimable realizado por periodistas y corresponsales, tanto de medios gráficos, escritos como audiovisuales para contar lo que sucede en los diferentes conflictos, jugándose en muchas ocasiones su vida», detalló el primer edil.

Otros reconocimientos

La distinción se entregará el 27 de abril y será un grupo de profesionales de la comunicación convocados por el Consistorio de la villa el encargado de confeccionar la lista de candidatos. El fallo del jurado, no obstante, se emitirá «a finales de marzo», avanzó Gorroño. El premio tendrá carácter anual y consistirá en la entrega de una obra artística exclusiva.

No es la primera ocasión que Gernika reconoce la labor de los periodistas que a lo largo de los años «han demostrado su compromiso con la verdad». En 2006, la villa foral dedicó un homenaje a George Steer y hace dos años también se reconoció la labor de la corresponsal belga Mathieu Corman en el periódico 'Ce Soir'. «También ella escribió sobre el bombardeo», recuerda Gorroño. La mundialmente conocida como 'Ciudad de la paz' concede también todos los años los Premios por la Paz y la Reconciliación que esta vez han recaído en el político chipriota Christos Stylianides y los historiadores Paul Preston, Ángel Viñas y Xabier Irujo.