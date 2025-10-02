El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La muestra se podrá visitar en la Casa de Cultura de Gernika hasta el día 16. FFBB

Gernika inaugura esta tarde la exposición en memoria de Fernando Buesa

La muestra dedicada a la vida del político asesinado por ETA se podrá visitar hasta el día 16 en la Casa de Cultura de la villa foral

Iratxe Astui

Gernika-Lumo

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:08

La Casa de Cultura de Gernika acogerá esta tarde la inauguración de la exposición 'Buesa. El valor de la palabra. El valor del compromiso', organizada por la Fundación Fernando Buesa Blanco, en el marco del 25 aniversario del asesinato por ETA del político vasco y de su escolta, Jorge Díez Elorza. La cita, que cuenta con el patrocinio de EL CORREO, tendrá lugar a las seis y media de la tarde en el primer piso del centro cultural de la villa foral.

A través de fotografías, artículos de prensa, carteles, objetos personales y materiales audiovisuales, la muestra, que se podrá visitar hasta el próximo día 16, ofrece un recorrido por la trayectoria personal y política de Buesa, así como por la labor que desde hace un cuarto de siglo desarrolla la fundación que lleva su nombre.

«Lejos de la lógica sectaria que truncó sus vidas, la fundación ha buscado en este tiempo impulsar una sociedad basada en el pluralismo, el Estado de derecho y la democracia», señalan desde la organización Fernando Buesa Bueno. «La confianza de Fernando en la palabra como herramienta para el encuentro y el diálogo sigue siendo el eje central de un trabajo comprometido con la memoria, la convivencia y la libertad», señalan, asimismo, las mismas fuentes.

