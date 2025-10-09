El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un cocinero se esmera en cocinar un marmitako para un concurso. E.C.

Gernika cocinará un marmitako gigante para apoyar a la Cruz Roja

La villa foral acogerá el sábado un festival solidario para recaudará fondos a favor de la organización con una comida popular, música y sorteos

Iratxe Astui

Gernika-Lumo

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:42

Gernika acogerá mañana un festival solidario que tendrá como propósito recaudar fondos en apoyo a la Cruz Roja de la villa foral. El programa de la jornada, que comenzará a las 11.00 horas, girará en torno a un marmitako gigante, elaborado por dos establecimientos hosteleros de la villa foral, e incluirá también charlas, música en directo, gastronomía y sorteos en las céntricas calles de Barrenkale y Adolfo Urioste.

Miembros y voluntarios de la Cruz Roja explicarán de primera mano las distintas labores que realizan en la comarca, desde la respuesta ante emergencias hasta programas de acompañamiento a personas que viven solas o iniciativas de cuidado ambiental. No obstante, otro de los momentos esperados llegará con el reparto de alrededor de 300 raciones de marmitako en apoyo a la organización, que opera tanto en Gernika como en los municipios más pequeños de Busturialdea.

Las personas interesadas en aportar su ayuda podrán adquirir un ticket de tres euros, «que además le dará derecho a participar en un sorteo solidario con premios como camisetas firmadas por jugadores del Athletic, el Lointek y los equipos locales de fútbol, así como un balón del Gernika Rugby Taldea y un disco firmado por el grupo Gatibu», avanzaron los organizadores de la cita festiva.

