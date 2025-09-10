Gernika abre una nueva edición de su laboratorio de Economía de Paz El encuentro, que tendrá lugar el día 24 en al universidad vasca (EHU), reunirá a sociedad civil, instituciones, academia y empresas para reflexionar también sobre los derechos humanos

Iratxe Astui Gernika-Lumo Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:46

El centro de investigación por la paz Gernika Gogoratuz de la villa foral ha organizado la octava edición de su laboratorio de Economía de Paz, que tendrá lugar el próximo día 24 en la sala Bizkaia de la Universidad del País Vasco (EHU). La jornada reunirá a representantes de la sociedad civil, instituciones, universidades y empresas en un espacio de «diálogo horizontal» sobre la contribución de la economía a la paz y el papel de las organizaciones vascas en el respeto a los derechos humanos.

El programa arrancará con la inauguración institucional y la conferencia de apertura del profesor Imanol Zubero, que invitará a repensar la economía desde el cuidado y la sostenibilidad. Posteriormente, un primer panel analizará «la relación entre economía, violencia estructural y malestares contemporáneos» con la participación de especialistas en salud mental, sexología y metodologías comunitarias.

Tras una pausa, la atención se centrará en los derechos humanos y la empresa vasca, con la participación de expertos internacionales que abordarán los avances y retrocesos en el actual contexto geopolítico. La jornada se cerrará con un espacio de diálogo abierto al público y la presentación de conclusiones a cargo de la organización.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través de la página web de Gernika Gogoratuz, donde se incluyen diferentes modalidades de asistencia a la jornada.

