El ganado de Iurreta no encuentra rival La vaca de Jon Koldo Bikandi y el toro de Rufino Jaio, de la explotación de Abendibar, fueron galardonados ayer en Iurreta. :: / MAIKA SALGUERO Mari Carmen Abendibar logra el primer premio a la mejor cabaña pirenaica en el concurso del Primer Lunes de Octubre de Gernika IRATXE ASTUI GERNIKA-LUMO. Martes, 9 octubre 2018, 02:00

Sin grandes sorpresas y sobre lo previsto se resolvieron los premios del concurso de vacuno pirenaico de Euskadi, que ha tenido lugar entre las jornadas de ayer y el domingo en el marco de la feria del Primer Lunes de Octubre de Gernika. El ganado criado por los ganaderos vizcaínos de Iurreta volvió a demostrar que no tiene rival en el certamen de la villa foral, que un año más exhibió lo más granado de las cabezas de la raza autóctona.

El jurado, compuesto por Juan Kruz y Francis Hualde, subrayó la «perfección» de los ejemplares en liza. 120 animales procedentes de explotaciones vizcaínas, guipuzcoanas y navarras que compitieron según su sexo y edad en 15 diferentes categorías.

«Cada año nos resulta más difícil realizar la selección», reconocieron los expertos, momentos antes de dar a conocer a los ganadores de la trigésimo tercera edición del certamen de la villa foral. «La raza ha experimentado una evolución impresionante en los últimos años», insistían en Gernika.

La ganadería de Mari Carmen Abendibar, de Iurreta, se alzó como la mejor de Euskadi y consiguió también revalidar el premio al mejor toro con 'Satán'. «Un ejemplar sorprendente», apuntaron los ganaderos. Su criador, Rufino Jaio, manifestó sentirse «muy contento» por los premios logrados, «sobre todo por la distinción que nos han concedido a la mejor explotación», matizó este iurretarra.

Este título, de hecho, ha estado en los últimos años en manos de su convecino, Jon Koldo Bikandi, que en esta edición también ha recibido el premio a la mejor vaca; una res de entre 8 y 10 años que atiende al nombre de'83'. «Estoy satisfecho con el premio a la mejor hembra porque me he centrado en prepararla bien. Además, yo no contaba con un toro tan bueno como el que ha ganado», reconocía con humildad este ganadero del Duranguesado.

Sus lotes de ganado, no obstante, llaman la atención en cualquiera de las ferias de raza pirenaica que se celebran en el Estado y evidencian la buena calidad de la raza autóctona.

Premio ICO para Navarra

El jurado premió también a la mejor ganadería por Índice Combinado (ICO) al navarro Juan Antonio Uztarroz. La raza pirenaica destaca por su cabeza de tamaño medio con encornadura hacia a delante. «Cuenta con un cuello muy musculado, bien unido a la cabeza y al tronco, de línea superior recta e inferior con papada como vestigio y prueba de la primitives de la raza», explican desde Conaspi, confederación de la asociaciones de ganado vacuno pirenaico.

Durante las dos jornadas que dura la feria del Primer Lunes de Octubre los asistentes pudieron apreciar de manera clara las características de la raza. «Gernika es una excelente plaza para ello», aseguran.