El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El ancla de hierro ha sido arrancada de cuajo de la rotondo y ha quedado apoyada en el lado del conductor de la furgoneta. E.C.

Una furgoneta se lleva por delante el ancla de una rotonda en pleno centro de Bermeo

El vehículo se ha estrellado esta tarde del martes contra la glorieta que da acceso al puerto por causas que se investigan

Iratxe Astui

Bermeo

Martes, 18 de noviembre 2025, 22:04

Comenta

Una furgoneta ha protagonizado este martes por la tarde un llamativo accidente en la céntrica rotonda Artza de Bermeo, sin que se hayan registrado heridos. Al parecer, el vehículo perdió el control y terminó invadiendo la glorieta, donde impactó de lleno contra la pesada ancla de hierro que la decoraba. «No sabemos qué le habrá pasado, pero hemos oído el golpe desde la cocina», relató a EL CORREO un residente de un edificio cercano.

La rotonda en la que se ha registrado el siniestro, a eso de las 15.45 horas, es uno de los principales accesos al puerto comercial y deportivo de la villa marinera, así como a la travesía que conecta con Gernika por la calle Santamañe. El incidente por tanto ha generado una expectación entre las personas que transitaban en ese momento por esa céntrica zona de Bermeo. «Menos mal que no se ha llevado a nadie por delante».

Hasta el lugar del siniestro se ha desplazado una patrulla de la Policía Municipal, que ha regulado el tráfico durante las labores de retirada del vehículo. Los agentes han evitado facilitar información sobre las causas del suceso. El impacto dejó el ancla apoyada sobre la carrocería de la furgoneta hasta que una grúa ha procedido a retirar tanto la pieza ornamental como el vehículo siniestrado. Una vez despejada la glorieta, el tráfico ha quedado restablecido con normalidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vacile de Paula Badosa a su ex David Broncano en las preguntas sobre sexo y dinero: «Más que tú»
  2. 2

    El PNV aparta a la concejala de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un policía
  3. 3

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  4. 4 Alertan de que la situación de inseguridad ciudadana en Portugalete es «insostenible»
  5. 5 El SEPE obligará a los que cobran un subsidio a presentar la declaración de la renta en 2026
  6. 6 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  7. 7 Bizkaia se congela en noviembre: un chorro polar dejará temperaturas bajo cero, nieve y granizo
  8. 8 Centenares de taxistas se movilizan en Bilbao por la «impunidad» a Uber y Cabify
  9. 9

    El asesino de Buesa y de su escolta queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  10. 10 Embiste a varios vehículos en Bilbao y luego rompe el cristal del coche patrulla que le llevaba detenido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una furgoneta se lleva por delante el ancla de una rotonda en pleno centro de Bermeo

Una furgoneta se lleva por delante el ancla de una rotonda en pleno centro de Bermeo