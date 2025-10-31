La flota de bajura cierra una de las mejores costeras del bonito en años Los arrantzales han estado más tiempo en la mar, capturado casi el 70% de la cuota de este año y logrado sostener los precios

Mirari Artime Ondarroa Viernes, 31 de octubre 2025, 18:23

La mejor costera del bonito del norte de los últimos años ha echado el cierre. Aunque aún queda cuota disponible –la flota del Cantábrico ha consumido cerca del 69% del total de las 26.000 toneladas asignadas– las embarcaciones vascas han decidido esta semana dar por terminada la temporada.

El enfriamiento del agua ha dispersado y alejado las capturas, con escasas excepciones como los mil kilos descargados en la última marea en el puerto de Bermeo, y los arrantzales han optado por amarrar los barcos para hacer balance y descansar. «Ha sido una de las mejores campañas de hace tiempo», han indicado desde las cofradías de Bizkaia. «Hemos estado más tiempo en la mar, con más pescado capturado y el precio se ha mantenido», han añadido las mismas fuentes.

Desde el inicio de la temporada, que arrancó el pasado mes de mayo con un tempranero 'Goienkale' en aguas de Azores, la cofradía de Bermeo ha registrado la entrada de importantes descargas de bonito hasta sumar alrededor de 1.037 toneladas.

En el muelle ondarrés, por su parte, se han comercializado algo más de 852. También ha habido destacadas descargas en lonjas de Cantabria, Asturias y Galicia. En general, la flota del Cantábrico ha apresado cerca de un 38% más que en 2024.

A diferencia de los últimos años, la costera de este verano, además, se ha prolongado de manera inusual hasta bien entrado el otoño lo que ha permitido escalonar las descargas y evitar así saturaciones bruscas en las lonjas. De hecho, desde 2018 hasta el 2021, los boniteros abandonaron la pesquería ya para mediados de agosto por agotar la cuota.

Sostenible

El ritmo más sosegado en las descargas de este verano ha permitido que el precio medio en las lonjas de una de las especies más vendidas en las pescaderías se haya quedado en torno a los 4,5 euros, una cifra sensiblemente superior a la del anterior ejercicio en el que rozó los cuatro euros. «Es una cantidad correcta porque las capturas han sido muy importantes», recalcan fuentes del sector.

Para los arrantzales, dejar parte de la cuota de estos túnidos sin pescar en la mar no ha sido un fracaso. «Todo lo contrario», matizan. «Es la prueba de que se captura lo que el mercado puede absorber y lo que el recurso permite en condiciones sostenibles», explican.

«Más aún si se compara con otros países que agotaron rápidamente su cupo, como ha sucedido con los irlandeses o no lo han alcanzado a pesar de usar artes menos selectivas como es el caso de los arrastres pelágicos franceses», añaden.

A su juicio, «este 2025 sirve de ejemplo de cómo cumplimos con las reglas, cómo usamos artes selectivas y ajustamos el esfuerzo a una pesquería determinante para nuestra economía», recalcan. «También es importante y muy positivo que el bonito del norte acude a nuestras aguas, que el ciclo se repite y el recurso está en buenas condiciones», apuntan.