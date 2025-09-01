El festival del txakoli vuelve a Urdaibai para brindar «con los cinco sentidos» El 'Mahasti artean' ofrecerá este fin de semana yoga, conciertos, comedia y experiencias culinarias en la bodega Talleri Berria de Morga

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai se prepara para acoger este fin de semana la sexta edición del festival 'Mahasti Artean', un evento que combina «gastronomía, cultura, naturaleza y la sostenibilidad en un entorno único». Organizado por la Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina y la Asociación de Desarrollo Rural Urremendi, el evento regresa con una propuesta que marida humor, música, yoga y experiencias gastronómicas en la bodega Talleri Berria de Morga, un espacio rodeado de naturaleza que antaño albergó una fábrica de tejas.

El actor y humorista Jon Plazaola será el encargado de inaugurar la programación el viernes con su monólogo 'Tu-Tum, Platz!', una hora de humor ácido en la que su protagonista invitará al público «a descubrir si, como el buen vino, mejora con los años o se ha avinagrado con el tiempo», señalan con ironía. La actuación, además, irá acompañada de una degustación de cuatro txakolis de Bizkaia y queso Idiazabal.

El sábado la jornada comenzará con una sesión de yoga dirigida por Nerea Izurieta, que sugerirá a los participantes «conectar cuerpo y mente con el entorno». La cita se completará con una cata maridada con pintxos de la serie conocida como 'Urdaibaiko Esentziak' para sacar el mayor provecho de los productos, «con los cinco sentidos». Por la noche, el ambiente se tornará festivo con los conciertos al aire libre de Mikosis y Belako, que llenarán de música un escenario natural «espectacular», acompañado de nuevo de txakoli y queso local.

Autobús gratuito

El domingo será el turno de 'Mahasti Gourmet', una experiencia gastronómica que incluirá la visita al viñedo y la bodega morgatarra, una degustación de cuatro txakolis maridados con bocados elaborados con productos de la comarca de Busturialdea y una sesión musical a cargo del DJ Txuck Turner, que pondrá el ritmo a la despedida del festival.

Para garantizar un acceso cómodo y sostenible hasta la bodega, la organización ofrecerá un servicio gratuito de autobuses desde Bilbao y Gernika. Asimismo, recuerdan que también es posible llegar a la enoteca mediante las líneas A3526 y A3533 del transporte público de Bizkaibus. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web bizkaikotxakolina.eus.

Bizkaiko Txakolina cuenta en la actualidad con cerca de 40 bodegas registradas que se localizan en las distintas zonas del territorio histórico. Las mayores superficies de viñedos se ubican en Uribe-Kosta y Busturialdea. No obstante, existe otra zona productora tradicional en la comarca de las Encartaciones, con viñas de Zalla, Balmaseda o Gordexola. «También el Duranguesado cuenta con productores de txakoli en Elorrio, Amorebieta, Euba, Durango y Abadino», detallan desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen.

