El festival 'Mareak' de Bermeo entabla un diálogo con Frankenstein «y otras rarezas» El programa de la cita cultural de la localidad propone además cine punk, cuentacuentos, música folk y una ruta arqueológica

Iratxe Astui Bermeo Viernes, 10 de octubre 2025, 16:07

Bermeo se dejará mecer un año más por la ola cultural de su festival 'Mareak', que se abrirá a partir del próximo lunes, fiel a su espíritu «más íntimo». La cita otoñal, que este año cumplirá su undécima edición, se consolida como un espacio donde la vanguardia y la tradición se encuentran «con rarezas y propuestas poco habituales, alejadas de los grandes formatos y muy experimentales», recuerdan desde la asociación MB 2000, organizador del evento junto al Ayuntamiento de Bermeo y la Diputación Foral

El festival ofrecerá siete actividades, cinco de ellas gratuitas, con música, palabra, cine y patrimonio como ejes de una programación pensada para el disfrute «pero más pausado», explican las mismas fuentes. La agenda de citas arrancará el lunes en el claustro de los Franciscanos (18.30), con una sesión de narración oral musicada -Emeen Kemen-, a cargo de Maider Alzelai e Igor Sala. «Es una historia de mujeres que comparten coraje y energía vital y se entrelazan con las melodías del acordeón», avanzaron. Al día siguiente, el Museo del Pescador acogerá el concierto de Habia, un trío formado por Amaia Hiriart, Maia Iribarne y Elena Haira, cuya propuesta combina folk clásico y tradición vasca con textos de Etxepare, Gandiaga y Sarrionandia.

Uno de los momentos más esperados llegará el miércoles, también en el Museo del Pescador, con la sesión titulada 'Frankenstein Agurgarria' (19.00), de Ana Galarraga y Petti. La pieza, que mezcla música y literatura, revisita el clásico de Mary Shelley desde una mirada contemporánea, «mediante una conversación con el mounstruo para reflexionar sobre creatividad, ciencia y feminismo».

Los 80 en Yugoslavia

El jueves, el Kafe Antzokia de la villa marinera será el escenario de la proyección del documental 'Sretno dijete' (Niño feliz), del croata Igor Mirković, que retrata la escena punk y new wave de Zagreb en los años 80. «Muestra cómo la música fue un acto de resistencia cultural en la antigua Yugoslavia socialista». Sin salir de la misma sala, la jornada del viernes el grupo Besaide ofrecerá un concierto (20.30) de folk vasco contemporáneo, «donde las raíces tradicionales dialogan con nuevos sonidos, el bertsolarismo y la alboka».

'Mareak' cerrará su programa el sábado con una salida guiada (9.45) al menhir de Sorbituaga (Busturia) y una charla con el arqueólogo Juan Carlos Quintana, que permitirá descubrir uno de los tesoros megalíticos más singulares de Urdaibai. Esa misma noche (20.30), el festival se despedirá con tres formaciones de vanguardia: Reserva Espiritual de Occidente (Madrid), Doce Fuegos (Asturias) y Comando Psicográfico (Galicia-Euskadi), «que combinarán folk oscuro y arte sonoro en un cierre de lo más experimental». La entrada costará 8 euros.

