El Festival de Cine Vasco de Lekeitio emite las últimas cintas que aspiran al 'Ganso de Plata' M. A LEKEITIO. Jueves, 11 octubre 2018, 02:00

El 'Euskal Zine Bilera' de Lekeitio encara su recta final con la proyección de las últimas cintas que compiten en el concurso para llevarse un 'Ganso de Plata'. Entre los trabajos que presentan su candidatura a los premios figura 'Ezusteko talka', en el que Imanol G. Gurrutxaba cuenta la historia de un hombre que decide cambiar en el último minuto la decisión de acabar con su vida.

A continuación, le tocará el turno a 'Fabrika(k)', una pieza de Igor Rezola de poco más de diez minutos de duración a cerca del capitalismo. La reflexión de Iban del Campo sobre la existencia será el eje central de 'Espedizio handia', mientras que Miren Mujika narrará en clave de humor las dificultades de las personas mayores para arreglarse con las nuevas tecnologías en su trabajo titulado 'Shel Phone'.

Los recuerdos de una abuela centrarán 'Gogor atzea', de Oier Fuentes, mientras que el inesperado desenlace de una broma de un conocido 'Youtuber' se aborda en la cinta con la que compite Ibai Zabala. La emisión de estos vídeos comenzará a partir de las ocho de la tarde.

Una hora antes, la sala Ikusgarri acogerá una nueva edición de la sección 'Begirada' en la que repasan los títulos más significativos del catálogo de Kimuak. El programa presentará 'Hotzanak for your own safety', de Izibene Oinederra, 'Euritan', de Irati Gorostidi y Arantza Santesteban, así como 'Hubert Le Blonen azken hegaldia', de Koldo Almandoz.

La jornada también incluirá un nuevo acercamiento de los chavales al cine en euskera. En esta ocasión, será el turno de los alumnos de 5º y 6º de Primaria que, junto a los de primero de ESO, asistirán a un 'performance' en el espacio de creación Arropain.