El festival de cine submarino emergerá en Bermeo con una veintena de proyecciones La sala Nestor Basterretxea de la villa marinera acogerá entre los días 2 y 16 de octubre un ciclo de 17 cortometrajes y dos documentales sobre la riqueza y fragilidad de los océanos

Iratxe Astui Bermeo Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:54

Bermeo se prepara para sumergirse en el mundo submarino a través de las proyecciones presentadas a la última edición del Ciclo Internacional de Cine Submarino (CIMASUB), «el más longevo del mundo dedicado a la imagen submarina», destacan desde el grupo de buceadores Subacuáticas Real Sociedad, organizadores de la cita.

El programa, que se desarrollará entre los días 2 y 16 del mes que viene en la sala Nestor Basterretxea de la villa marinera, combinará cine, fotografía y actividades pedagógicas «para acercar al público a la riqueza y fragilidad de los océanos». Durante el festival, se proyectarán un total de 17 cortometrajes y dos documentales, seleccionados entre más del centenar de cintas presentadas este año a concurso.

Las sesiones mostrarán desde los arrecifes de coral de Indonesia y las aguas frías de Galicia hasta las islas Canarias y Tailandia. Entre los títulos destacados se encuentran 'Shark Man, The Depths Within', 'Metropolis. A Day in Reef City' y 'Nika. El calderón tropical', «trabajos que ha sido galardonados internacionalmente y que combinan belleza visual y mensajes de conservación».

El festival de cine submarino también traerá a Bermeo una exposición fotográfica con las 24 mejores imágenes del concurso anual. «Capturan especies y paisajes submarinos de gran valor estético y educativo», aseguran las mismas fuentes. Entre los autores premiados destacan Joan Barcia, Merche Llobera y Rowan Dear, «que a través de sus instantáneas invitan a reflexionar sobre la importancia de proteger los ecosistemas marinos».

Además, el denominado 'Txikiziklo Submarino', dirigido a escolares de quinto y sexto de Primaria, permitirá a los alumnos de los centros escolares interesados aprender sobre biodiversidad marina y conservación a través de proyecciones educativas, charlas de expertos y material didáctico en euskera.

