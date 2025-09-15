La feria de Santa Eufemia pone fin a las fiestas de Bermeo con 42 puestos y una muestra de ganado La última jornada festiva de los 'Andramaris' concluirá con la quema de la mascota 'Xixili' y los fuegos artificiales, a partir de las 21.30 horas

La feria de Santa Eufemia permanecerá abierta en el parque de la Lamera, entre las 10.00 y las 15.00 horas.

Bermeo despedirá mañana martes sus extensas fiestas patronales con la celebración de la feria agrícola y ganadera de Santa Eufemia. Durante la mañana se instalarán 42 puestos con productos hortofrutícolas, chacinería, miel, pan, pastel vasco, licores, sidra, txakoli, gildas, quesos y mermeladas.

«También incluiremos un mostrador de pimentón de la Vera y no faltarán el de cestería, herramientas de madera, maquinaria agrícola, e incluso de alimentos sin gluten y Comercio Justo», explicaron desde la empresa Alaikit, organizadora de la feria.

Otro de los atractivos será la muestra de ganado en la plaza de Taraska, donde se podrán ver vacas, burros, bueyes, ponis y ovejas. Todos los animales estarán protegidos por vallas y contarán con la atención de sus cuidadores. Desde la organización recuerdan que «los animales se pueden observar y aprender sobre ellos pero en ningún caso se deben tocar ni molestar». «Sobre todo familias con niños, tienden a acercarse demasiado, y estas especies requieren tranquilidad y respeto», insisten asimismo los ganaderos.

Ampliar La muestra de animales tendrá lugar en la plaza Taraska. I.A.

Este año, sin embargo, no se celebrará el concurso avícola de la 'Euskal oiloa' que tradicionalmente acompaña a la feria y que ha tenido que ser suspendido «por culpa de la gripe aviar», confirmaron los criadores de Bizkaia.

El resto del programa se desarrollará en el entorno de Gaztelu, donde tendrá lugar la actuación 'Balkoitik balkoi' con las bertsolaris Onintza Enbeita, Aissa Intxausti y Alaia Martin (13.00). A las 18.00 horas, la banda de música de Aiara amenizará la tarde con bailables en el parque de la Lamera. La despedida de la mascota 'Xixili' será a las 21.30 horas con su quema tras el pasacalles del duelo y antes de que los fuegos artificiales de la pirotecnia Zaragozana pongan el broche final a las fiestas.

