El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente El metro sufre retrasos en la Línea 1 durante la tarde de este viernes
Imagen de archico de la playa de Laga. Luis Ángel Gómez

Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes

La chica, de Navarra, fue rescatada en helicóptero y trasladada al hospital de Cruces, donde permanecía ingresada en estado crítico

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Viernes, 15 de agosto 2025, 17:34

Fallece la joven navarra de 28 años que fue rescatada el lunes de la playa de Laga. La chica, con raíces en Tafalla (Navarra), fue trasladada desde el arenal situado en Ibarrangelu hasta el hospital de Cruces, donde permanecía ingresada en estado crítico.

Según Oier, un testigo presencial, «había un chico que estaba buscando a una mujer en el agua». El joven -según relató este testigo- explicaba a los socorristas la situación «en una zona no habilitada para el baño». Otro bañista que se encontraba en el arenal observó cómo una ola sacaba hasta la orilla un cuerpo. Rápidamente la rescató del agua y con la ayuda de otra persona intentaron reanimar a la chica.

A esa zona de la playa se desplazaron los socorristas, que al comprobar que «no tenía signos vitales» le practicaron la maniobra RCP, según fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

Al lugar acudió la Ertzaintza y varias ambulancias. Los sanitarios continuaron con las maniobras RCP mientras se requería la presencia de un helicóptero. «Han estado mucho tiempo intentando reanimarle», afirmó Oier a este periódico. Para que la aeronave pudiera aterrizar con seguridad, el arenal fue desalojado. El aparato trasladó a la mujer al hospital de Cruces.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería bilbaína
  2. 2

    «No nos dejan tener mucho contacto con Yeray»
  3. 3 La Real Sociedad elimina de su camiseta un león, la imagen de su nuevo patrocinador principal
  4. 4

    Ertzainas custodian en Vitoria a un enfermo de tuberculosis para evitar que se escape
  5. 5

    «No tengo problema en pedir disculpas: los pueblos del sur son extraordinarios»
  6. 6 Bizkaia, en alerta roja por temperaturas extremas
  7. 7 Iñigo Pérez carga contra el negocio del fútbol: «Cobramos salarios indecentes y seguimos en la rueda»
  8. 8 «Hemos encontrado comida ilegal guardada en alcantarillas durante las fiestas»
  9. 9

    Bizkaia supera los 44 grados y Bilbao suda con el día más caluroso del verano
  10. 10

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes

Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes