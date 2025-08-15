Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes La chica, de Navarra, fue rescatada en helicóptero y trasladada al hospital de Cruces, donde permanecía ingresada en estado crítico

Bruno Vergara Viernes, 15 de agosto 2025, 17:34

Fallece la joven navarra de 28 años que fue rescatada el lunes de la playa de Laga. La chica, con raíces en Tafalla (Navarra), fue trasladada desde el arenal situado en Ibarrangelu hasta el hospital de Cruces, donde permanecía ingresada en estado crítico.

Según Oier, un testigo presencial, «había un chico que estaba buscando a una mujer en el agua». El joven -según relató este testigo- explicaba a los socorristas la situación «en una zona no habilitada para el baño». Otro bañista que se encontraba en el arenal observó cómo una ola sacaba hasta la orilla un cuerpo. Rápidamente la rescató del agua y con la ayuda de otra persona intentaron reanimar a la chica.

A esa zona de la playa se desplazaron los socorristas, que al comprobar que «no tenía signos vitales» le practicaron la maniobra RCP, según fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

Al lugar acudió la Ertzaintza y varias ambulancias. Los sanitarios continuaron con las maniobras RCP mientras se requería la presencia de un helicóptero. «Han estado mucho tiempo intentando reanimarle», afirmó Oier a este periódico. Para que la aeronave pudiera aterrizar con seguridad, el arenal fue desalojado. El aparato trasladó a la mujer al hospital de Cruces.