La compleja operación para encajar la estructura en el hueco entre edificios se ha llevado a cabo bajo un ámplio dispositivo técnico y medidas de seguridad. Iratxe Astui

Expectación en Bermeo por la instalación del ascensor que unirá Txibitxiaga e Itsasbegi

La operación, que ha requerido el uso de grúas de gran tamaño ha obligado a cortar el tráfico y ha afectado al servicio de Bizkaibus durante la mañana

Iratxe Astui

Bermeo

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:48

Comenta

La instalación del nuevo ascensor que conectará Txibitxiaga con Itsasbegi ha despertado esta mañana una gran expectación entre los vecinos de Bermeo. La operación, compleja por las dimensiones de la estructura y el uso de maquinaria pesada, se ha desarrollado bajo un amplio dispositivo técnico y de seguridad que mantuvo cortado el tráfico en la calle Txibitxiaga desde las ocho de la mañana hasta el mediodía.

El operativo obligó también a modificar el recorrido del Bizkaibus procedente de Gernika, que se desvió de manera puntal hasta su parada de la Lamera a través de la vía del puerto comercial. Además, mientras ha durado el operativo se ha prohibido el estacionamiento en la calle Itsasbegi y se ha restrigido el acceso a garajes y zonas próximas a la obra.

A lo largo de la mañana, operarios y técnicos trabajaron en el montaje de la estructura metálica que sustentará el elevador, de 22 metros de altura, necesario para salvar la pronunciada pendiente que separa ambos barrios. La cabina, acristalada y con capacidad para seis personas, estará orientada hacia la mar «para aprovechar las vistas al puerto», aunque contará con paredes laterales opacas para preservar la intimidad de las viviendas cercanas.

