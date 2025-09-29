La Euskal Jaia inaugurará el sábado el tradicional mes del Primer y Último Lunes de Gernika La jornada festiva llegará cargada de actividades culturales, además de un mercado dedicado al sukalki y una comida popular en la plaza

Iratxe Astui Gernika-Lumo Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:20 Comenta Compartir

Gernika se prepara para vivir el próximo sábado la popular jornada festiva de la Euskal Jaia, que marca el arranque del mes de las tradicionales ferias del Primer y Último Lunes de octubre.

La jornada festiva comenzará a las nueve de la mañana con la sesión del mercado especial del primer sábado del mes que en esta ocasión estará dedicado al sukalki. El recinto de la plaza acogerá además puestos hortofrutícolas con el mejor género de las huertas de la zona.

Al mediodía, los integrantes de la agrupación de Urdaibai Kantagunea se encargarán de leer el pregón y lanzar el chupinazo desde el balcón de la Casa de Cultura para dar por inaugurada de manera oficial la Euskal Jaia. A partir de ese momento, arrancará el pasacalles protagonizado también por el grupo de danzas local, Elai Alai. Los miembros del grupo Gazteak se sumarán asimismo al recorrido portando a los gigantes, al ritmo de la música de los gaiteros de Busturialdea. «Un año más, no faltará la figura del Gangantua que hará su aparición a las 12.30 horas», han apuntado desde la Comisión de Fiestas de Gernika.

La exhibición del tradicional baile de las 'Erregelak' tendrá lugar una hora después en la plaza del mercado, donde se celebrará la comida popular con las patatas a la riojana y el bacalao a la vizcaína como plato fuerte. Las personas interesadas deberán adquirir con antelación el ticket, –21 euros– en la Oficina de Turismo. La sobremesa estará amenizada por bailes y cánticos del folklore vasco, además de los juegos infantiles que se abrirán a las 16.00 horas.

La romería de Berriztu pondrá el broche final al programa de la Euskal Jaia de Gernika, a partir de las 20.30 horas, en el Pasealeku de la localidad.

Gernika se prepara para vivir el próximo sábado la popular jornada festiva de la Euskal Jaia, que marca el arranque del mes de las tradicionales ferias del Primer y Último Lunes de octubre.

Temas

Gernika