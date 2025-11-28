Eurodiputados vascos y gallegos claman contra la sobrepesca del verdel Denuncian las prácticas de los países del norte en el debate previo al Consejo de diciembre en el que se fijarán las cuotas de capturas

Mirari Artime Ondarroa Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:16 Comenta Compartir

La crítica situación del verdel ha vuelto a centrar el debate sobre pesca propuesto en Bruselas por los socialistas españoles, previo al Consejo de diciembre en el que se fijarán las cuotas del próximo año y que afectarán de lleno tanto a la flota de bajura como al sector de altura de los puertos de Bermeo, Lekeitio y Ondarroa.

La eurodiputada vasca Idoia Mendia, denunció que hay terceros países en el norte de Europa que «llevan años pescando por encima de los niveles recomendados, generando sobreexplotación y haciendo que sean los nuestros quienes paguen las consecuencias», lamentó. En esa línea, señaló que «para asegurar la sostenibilidad de las diferentes pesquerías no basta con reducir cuotas, también hay que supervisar el stock de las aguas internacionales y los incumplimientos de los acuerdos por lo que debemos poner sanciones». Mendia también recordó que «la pesca es el sustento de miles de familias en España y, muy especialmente en Euskadi, donde dependemos de unas pocas especies».

Por otra parte, el eurodiputado gallego Nicolás González, miembro de la comisión de Pesca, recordó que el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), que asesora a la Comisión Europea, propone un recorte del 70% en las capturas de caballa o verdel y del 41% en jurel (chicharro).

«A esta situación se suma la veda injusta del palangre en las 87 zonas, que hay que levantar cuanto antes», explicó González en relación a la prohibición de pescar en esas áreas protegidas que afecta a las embarcaciones de altura. Reclamó en este sentido «colocar las consideraciones sociales y económicas al mismo nivel que las ambientales». Los dos representantes subrayaron la necesidad de reconocer «el esfuerzo de nuestros pescadores».